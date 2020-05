5 jogos Microsoft para instalar no seu smartphone [Android/iOS]

Apesar do insucesso da Microsoft em sistemas operativos móveis, a verdade é que a empresa não baixou os braços e seguiu uma estratégia certeira ao criar aplicações dedicadas ao outros sistemas operativos. Além do Office ou da OneDrive, existem muitas outras apps de grande utilidade para o comum utilizador ou para qualquer empresa. Neste rol incluem-se alguns jogos.

Hoje damos-lhe a conhecer 5 jogos Microsoft para instalar no seu smartphone Android ou iOS.

Microsoft Solitaire Collection

Solitaire é um dos mais clássicos jogos de sempre. A Microsoft disponibiliza-o para Android e iOS, com cinco variantes: Klondike, Spider, FreeCell, TriPeaks e Pyramid.

Além dos jogos, terá acesso a desafios diários e a objetivos para cumprir ao longo do tempo.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,5 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

Forza Street

Das cartas aos jogos de corrida, sugerimos Forza Street. As corridas neste jogo para Android e iOS são apenas o mote para criar uma coleção de carros de sonho, desde os clássicos aos desportivos mais modernos, até aos super carros.

O jogo está disponível gratuitamente, no entanto, para desbloquear algumas funcionalidades, poderá aceder a compras dentro da app.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,6 [Android]/ 4,3 [iOS] Estrelas

Gears POP!

Gears of War e Funko Pop! unem forças em batalhas incríveis de multijogador em tempo real no universo de Gears, a partir do seu smartphone.

Colecione e melhore dezenas de heróis e vilões icónicos de Gears of War desenhados com o adorável visual de vinil colecionável de Funko Pop!. Forme o esquadrão supremo e lidere-o rumo à vitória na Arena contra outros colecionadores e competidores em combate tático acelerado em cobertura.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,1 [Android]/ 4,3 [iOS] Estrelas

Microsoft Sudoku

Também Sodoku se apresenta como jogo clássico que saldou dos livros de jogos para o smartphone. Além do tradicional jogo dos números, o jogo da Microsoft ainda disponibiliza algumas variantes e diferentes graus de dificuldade.

Homepage: Microsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 [Android]/ 4,7 [iOS] Estrelas

Microsoft Wordament®

Já para quem é fã de jogos de palavras e quer aumentar o vocabulário em Inglês, Wordament da Microsoft é a escolha certa. Este jogo de palavras vai meter a sua cabeça a funcionar como nunca.