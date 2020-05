5 novas apps Android gratuitas para instalar no seu smartphone

O terreno das aplicações móveis é muito fértil e estão sempre a surgir novidades nas lojas dedicadas. Muitas delas respondem agora a novas exigências que o confinamento nos trouxe.

Assim, sugerimos 5 novas apps gratuitas disponíveis para Android e que serão úteis agora que passa mais tempo em casa.

5 novas apps Android gratuitas

Estudo em Casa

As aulas hoje são assistidas em casa e a olhar para a televisão. Parece um contra-senso, no entanto, milhares de crianças têm assim a oportunidade de continuar a aprender e estudar, mesmo longe da escola e dos professores.

Se os horários do #EstudoEmCasa não forem adequados ao estudo dos seus filhos, porque cada família terá a sua dinâmica, existem várias formas de assistir às aulas. Uma delas é através da app dedicada desenvolvida pela RTP. Além de todo o conteúdo já lecionado em cada ano letivo, é possível assistir às aulas em direto e ainda consultar todos os horários das futuras aulas.

Facebook Gaming: para assistir, jogar e conectar

O Facebook Gaming apresenta-se como uma rede social para quem é fã de jogos, com possibilidade de conversar com pessoas com os mesmos interesses, jogar e ainda assistir ou fazer streaming de jogos. A app do Facebook complementa a plataforma Web e é possível encontrar alguns dos mais populares títulos de jogos.

Homepage: Facebook

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Docs Scanner

Recentemente, mostrámos aqui como é possível, através do smartphone, digitalizar documentos de forma rápida e gratuita. A app Docs Scanner é mais uma alternativa completa para que o possa fazer.

Homepage: TopTap Studio

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Menu Digital – Take-away & Delivery

Os serviços de take-awey e delivery ganharam uma nova força. Muitos restaurantes que se viram obrigados a fechar portas, tiveram que se adaptar para que o negócio não ficasse completamente arruinado. As aplicações dedicadas são muito populares em grandes centros urbanos, no entanto, para quem vive em vilas e aldeias os recursos são mais limitados.

Esta app ajuda restaurantes a divulgarem os seus menus de take-awey e delivery e os consumidores têm assim uma forma prática de fazer os seus pedidos e efetuar o pagamento pelas mais variadas formas, incluindo MB WAY e PayPal.

Balanço hídrico – lembrete de desidratação

Tem bebido água suficiente? É provável que não. O ambiente de casa faz com que algumas ações simples do dia a dia sejam descuradas e o ato de beber água é uma delas.

Esta app Balanço hídrico vai ajudá-lo a manter-se hidratado ao longo do dia.

Homepage: Solemn

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,8 Estrelas

