LG está a desenvolver um smartphone com ecrã duplo e giratório

A empresa sul-coreana quer destacar-se dos conceitos convencionais e apresentou um telefone com design em T. A LG quer um smartphone que permita o ecrã principal girar para o lado, revelando um segundo. Este conceito estranho, com o nome de código “Wing”, quer manter a marca a respirar dentro deste segmento.

Não, este não é o primeiro telefone com o ecrã giratório da LG. Recuando um pouco no tempo, aí 14 anos, seguramente estarão lembrados do LB1500.

A LG tem um novo smartphone de ecrã duplo a caminho. Este tem o ecrã principal que se desloca para o lado e revela um ecrã secundário por baixo. Este dispositivo, que foi apontado como tendo o nome de código “Wing”, terá um ecrã principal de 6,8 polegadas ao lado de um outro ecrã mais pequeno de 4 polegadas com uma proporção de 1:1.

Segundo alguns rumores, este deverá ser mais barato que o smartphone LG Velvet, que foi anunciado pela marca há alguns dias.

Ecrãs em T giratórios fazem parte da história da LG

Muitos dos utilizadores saberão que este não seria o primeiro telefone giratório que a LG lançaria. Há mais de uma década, a empresa lançou vários telefones com esta forma. Lembrar-se-ão, por exemplo, do LB1500 e do LU1400.

Além dos seus ecrãs rotativos, o outro trunfo de venda destes “telefones DMB” era que eles tinham o hardware para receber transmissões de TV digital. Claro que na altura eram à frente do seu tempo, mas atualmente são pedaços de história. Estes, ao girar, não revelavam um ecrã, revelavam sim um teclado T9.

LG Wings poderá custar cerca de 750 euros

Segundo a ETNews, o dispositivo Wing utilizará o seu segundo ecrã para multitarefas. Assim, o utilizador poderá ter um segundo espaço de visualização principal, com fotos ou com o browser aberto, e um segundo ecrã ativo, mas por baixo, com software de controlo, ou algo que possa estar a reproduzir em segundo plano, mas com acesso rápido.

Portanto, as indicações dizem que, além do ecrã giratório, este novo smartphone LG é compatível com 5G. Será equipado com um processador Snapdragon da série 7 e contará com uma câmara tripla traseira, com um sensor principal de 64 megapixels.

Conforme é dito, este telefone está planeado para ser lançado no segundo semestre deste ano. Já outras fontes relatam que o smartphone poderá custar 1 milhão de won, cerca de 750 euros.