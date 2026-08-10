Sunbird, a app Android que promete acesso ao iMessage está de volta

A Europa tem usado a sua influência para tentar impor a interoperabilidade entre as principais plataformas digitais. Claro que outros exploram este campo e a Sunbird trouxe de volta a sua app para Android que promete suporte para o iMessage. A empresa sublinha que as mensagens RCS ainda aparecem num balão verde para os utilizadores de iPhone.

Sunbird promete iMessage no Android

Além disso, algumas funcionalidades, como as reações, respostas e grupos do iMessage, ainda não funcionam corretamente quando o RCS está envolvido. Assim, a aplicação Sunbird promete suporte completo para conversas no iMessage sem a necessidade de hardware adicional. Suporta também RCS e SMS/MMS, para que todas as suas mensagens de texto possam estar numa única aplicação.

A aplicação Sunbird pode ser descarregada na Google Play Store. Note-se que se trata de uma aplicação paga, com um período de teste gratuito de 14 dias. Após esse período custa 2,99 dólares por mês ou 24,99 dólares por ano. A empresa afirma que 33% das instalações começaram com o teste gratuito e 8% tornaram-se subscritores pagos.

É importante salientar que, embora a empresa prometa que as mensagens são encriptadas no seu dispositivo e não são armazenadas nos servidores da Sunbird durante mais tempo do que o necessário para as enviar a outros membros do chat. A empresa não tem o melhor histórico em termos de segurança. Em 2023, a Sunbird estabeleceu uma parceria com a Nothing for Nothing Chats.

App regressa em testes de mensagens

No entanto, menos de uma semana depois, a aplicação Chats, que utilizava a tecnologia da Sunbird, foi removida da Play Store devido a questões de privacidade. Alguns dias depois, o serviço da Sunbird foi desativado. Permaneceu inativo desde então e a aplicação foi reformulada e regressou com uma beta fechada. Agora, está disponível para todos os que desejam experimentá-lo como parte de uma versão beta aberta.

A app chega com uma nova funcionalidade. 2 separadores que organizam as mensagens em Primária e Secundária. As pessoas com quem se conversa são frequentemente agrupadas no separador Primário. As mensagens pontuais e de números desconhecidos vão para o separador Secundário. A empresa tem também grandes planos para o futuro. Pretende adicionar suporte para conversas do WhatsApp e do Facebook Messenger.

A Sunbird Intelligence irá adicionar IA com uma funcionalidade de resumo de conversas no dispositivo. Ajudará a manter atualizado em conversas movimentadas. Além disso, haverá um assistente integrado no dispositivo que poderá realizar tarefas simples, como escrever uma resposta para mensagens. Estes novos recursos estão planeados para lançamento no terceiro trimestre de 2026.