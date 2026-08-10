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Sunbird, a app Android que promete acesso ao iMessage está de volta

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    10 de Agosto de 2026 às 12:46

    Outra vez a mesma lenga-lenga da cor dos balões?
    – Na Europa (para lá da fronteira) o iMessage já suporta o RCS desde 2024 (iOS 18).
    – Em março de 2025 a GSMA aprovou o seu protocolo de encriptação E2E universal (adicional à encriptação RCS). No Android, em que era usado apenas o protocolo E2E da Google passou a poder ser usado também esse protocolo.
    – Em Espanha (e na Europa para lá da fronteira), desde 2024, é possível enviar mensagens RCS entre Android e iOS. E – muitíssimo importante – são usadas comunicações RCS Busines, de instituições oficiais, bancos e empresas – que reduzem grandemente o phishing,
    – Em Espanha, desde o início de 2026, é possível enviar mensagens RCS entre Android e iOS inclusivamente encriptadas E2E, com o protocolo universal da GSMA.
    Do lado de cá da fronteira – “nem novas, nem mandadas”, nem o governo, nem as operadoras dizem nada sobre a implementação do RCS também para iPhone – e do importantíssimo RCS Business. A única coisa que se vê são posts atrás de post sobre a praga do phishing na nas comunicações por SMS.
    Informar e pressionar para que o RCS e o RCS Business sejam implementados em Portugal é importante. A cor dos balões, enfim.

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