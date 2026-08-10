Este acessório barato devia estar em todas as secretárias e mochilas
Aquele emaranhado de fios que se forma dentro da mochila ou por baixo da secretária tem solução, e custa poucos euros.
Carregador do telemóvel, cabo USB-C, auscultadores com fio, powerbank, rato sem fios... Basta juntar dois ou três destes acessórios numa mochila para, minutos depois, se transformarem num verdadeiro nó.
Com isto, perde-se tempo a desenredar cabos e alguns ainda acabam danificados por dobrarem demasiado.
Os organizadores de cabos, sejam estojos, bolsas compartimentadas, velcros ou pequenos rolos, são uma das soluções mais simples e subvalorizadas para resolver este problema.
Ao contrário do que possa pensar, o seu potencial vai muito além da secretária.
Top 8 organizadores de cabos
120 Peças de Abraçadeiras Reutilizáveis para Cabos
Zivacate - 120 Peças de Abraçadeiras Reutilizáveis para Cabos, Ajustáveis de Nylon com Gancho e Laço, Organizador de Cabos para Escritório, Casa, Jardim e Mais - Cor Preto.
UGREEN [6 peças] Clipe de cabo de mola
Clipe de cabo de mola com [rotação de 91°] magnético [360° rotação melhorada] organizador cabo autocolante sem resíduos para HDMI, USB, PC, TV, casa, escritório, (7,5 mm) - preto | Organizador magnético cabo autocolante sem resíduos para HDMI, USB, PC, TV, casa, escritório, 7,5 mm, preto.
SOULWIT® Clipes de suporte de cabo melhorados
SOULWIT® Clipes de suporte de cabo melhorados, organizador de cabos de 3 peças auto-adesivo, clipes para cabos duradouros para a gestão de cabos de carregamento USB de mesa.
Alex Tech 13mm-3.1m Manguito de Cabo Auto-Fechamento
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Redamancy Organizador de cabos para secretária
Redamancy Organizador de cabos para secretária, 60 unidades de fitas reutilizáveis com cola ultra forte, solução anti-emaranhados para escritório e casa.
SOULWIT® 50 peças clipes organizador de cabos auto-adesivo
SOULWIT® 50 peças clipes organizador de cabos auto-adesivo, gestão de cabos elétricos, clipes de cabos para cabo de USB, TV, carregador, áudio, braçadeira de arame para mesa, carro, escritório, casa.
Bandeja organizadora de cabos secretária
Bandeja organizador de cabos secretária, bandeja de gestão cabos debaixo da mesa, acessórios para armazenamento e esconder cabos, tira de suporte para computador, escritório.
Organizador Premium de Cabos para Escritorio
Gestão de Cabos para Escritorio - Bandeja de Cabos para Escritorio - Coletor de Cabos para Mesa de Escritorio - Suporte de Cabos para Escritorio (Preto | Coleta de cabos e extensão · suporte estável · acesso rápido · mesa limpa e limpa · Cable management sob secretária.
Para quem lida diariamente com vários cabos e gadgets, o benefício em organização, tempo poupado e durabilidade dos equipamentos compensa largamente o pequeno investimento inicial que o acessório de organização exige.