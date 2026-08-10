Este acessório barato devia estar em todas as secretárias e mochilas

Aquele emaranhado de fios que se forma dentro da mochila ou por baixo da secretária tem solução, e custa poucos euros.

Carregador do telemóvel, cabo USB-C, auscultadores com fio, powerbank, rato sem fios... Basta juntar dois ou três destes acessórios numa mochila para, minutos depois, se transformarem num verdadeiro nó.

Com isto, perde-se tempo a desenredar cabos e alguns ainda acabam danificados por dobrarem demasiado.

Os organizadores de cabos, sejam estojos, bolsas compartimentadas, velcros ou pequenos rolos, são uma das soluções mais simples e subvalorizadas para resolver este problema.

Ao contrário do que possa pensar, o seu potencial vai muito além da secretária.

Top 8 organizadores de cabos

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Para quem lida diariamente com vários cabos e gadgets, o benefício em organização, tempo poupado e durabilidade dos equipamentos compensa largamente o pequeno investimento inicial que o acessório de organização exige.