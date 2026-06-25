OnePlus pode fundir-se com a OPPO? Há quem garanta que sim

Há meses que a OnePlus tem vindo a demonstrar sinais do seu desaparecimento gradual, e o mais recente vem da Índia. Uma fuga de informação sugere que a marca acabará por se tornar apenas mais uma linha de produtos dentro da OPPO. A saída de um executivo de alto nível da realme trouxe o assunto de volta à baila e encaixa com tudo o que aconteceu antes.

OnePlus pode fundir-se com a OPPO

A informação mais recente, vinda de várias pessoas familiarizadas com o assunto, Michael Guo deixou o seu cargo de responsável da realme Índia no meio de um processo de reestruturação para fundir a realme com a OnePlus sob a empresa-mãe OPPO. Guo também supervisionava informalmente as operações da OnePlus no país, pelo que a sua saída deixa uma lacuna que vai para além da sua marca.

O plano vazado envolve a união da OPPO, realme e OnePlus sob uma única estrutura operacional, tratando-as como linhas de produtos em vez de marcas independentes. Por outras palavras, a OnePlus deixaria de tomar as suas próprias decisões e passaria a ser apenas mais uma marca dentro do catálogo. A supervisão do mercado indiano está agora a cargo de Chase Xu, vice-presidente global da realme.

Esta informação deve ser considerada com cautela. O relatório limita-se ao mercado indiano, pelo que resta saber como se traduzirá nos Estados Unidos ou na Europa, onde a situação poderá ser diferente. O informador Yogesh Brar sugere no X que a OnePlus continuaria a operar apenas na Índia e na China, e indica que haverá notícias mais significativas no próximo mês.

Será só uma linha de smartphones

O que dá credibilidade à fuga é que não surgiu do nada. Há alguns meses, se fala do desmantelamento gradual da OnePlus. O encerramento de escritórios em Dallas, França, Alemanha e Reino Unido, uma onda de despedimentos e o cancelamento de lançamentos como o OnePlus Open 2. A marca que se orgulhava de ter a sua própria direção funcionava agora como um apêndice da OPPO.

O padrão repete-se com uma consistência difícil de atribuir ao acaso. Recentemente, o CEO da OnePlus Índia, Robin Liu, demitiu-se abruptamente logo após ter negado publicamente que a empresa iria fechar. Imediatamente a seguir, a marca apagou toda a sua presença física na Índia e adotou um modelo exclusivamente online, coincidindo com o lançamento do OnePlus Nord 6, um smartphone de baixo custo.

Desde então, o Nord CE6 5G e o Nord CE6 Lite 5G chegaram à Índia, e o OnePlus N6 já está em desenvolvimento. O fluxo de novos telemóveis continua, mesmo com a reorganização interna por detrás dos mesmos sem que o consumidor se aperceba. O indício mais recente desta convergência remonta a março, quando ambas as marcas justificaram o aumento de preço devido à escassez de componentes com um comunicado oficial conjunto.