Carregamento gratuito para sempre: Tesla lança concurso global para premiar 9 condutores

A Tesla anunciou um novo concurso que vai premiar os condutores mais fiéis aos Superchargers durante 2026. No total, nove pessoas vão receber carregamento gratuito para sempre.

A marca de Elon Musk anunciou que, em janeiro de 2027, vai distinguir os nove utilizadores que mais se destacaram no uso da rede de Superchargers ao longo de 2026.

O prémio é carregamento gratuito para os veículos vencedores, válido enquanto os atuais proprietários os mantiverem na sua posse.

A competição está dividida em três regiões: Américas, Ásia-Pacífico e EMEA (Europa, Médio Oriente e África). Em cada uma serão escolhidos três vencedores, um por categoria.

Como se pode ganhar?

As categorias premeiam tipos de comportamento distintos ao volante:

Viagem mais longa : prémio para quem conseguir a sequência mais longa de visitas a Superchargers únicos, iniciando sempre uma nova sessão de carregamento dentro de 24 horas após a anterior;

: prémio para quem conseguir a sequência mais longa de visitas a Superchargers únicos, iniciando sempre uma nova sessão de carregamento dentro de 24 horas após a anterior; Mais locais visitados : para quem passar pelo maior número de Superchargers diferentes durante o ano;

: para quem passar pelo maior número de Superchargers diferentes durante o ano; Mais energia carregada: para quem consumir mais kWh ao longo de 2026.

Todas as sessões de carregamento desde 1 de janeiro de 2026 já estão a ser contabilizadas.

A inscrição formal só vai abrir em dezembro, através de uma nova funcionalidade chamada "2026 Passport" na app Tesla, e terá de ser feita antes de 1 de janeiro de 2027.

Portugal fica de fora do concurso da Tesla

Infelizmente para os condutores em território nacional, Portugal está expressamente excluído da região EMEA "devido a leis e regulamentos locais", tal como Itália, Grécia, Roménia, Polónia, Islândia, Estónia, Qatar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Ou seja, mesmo que um proprietário português seja o maior consumidor de Superchargers da Europa, não poderá competir nem ganhar o prémio.

Fora da corrida ficam, também, veículos com utilização comercial, como táxi, TVDE ou entregas, carros que já tenham Supercharging gratuito, e, como seria de esperar, funcionários da Tesla e respetivos familiares diretos.