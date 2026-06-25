80% em menos de 10 minutos: a solução da Shell para os carros elétricos

O futuro dos carros elétricos poderá não passar por baterias cada vez maiores. Com um novo projeto, a petrolífera Shell quer mostrar que uma gestão térmica mais eficiente pode ser a chave para aumentar a autonomia, reduzir o peso e acelerar os carregamentos.

A evolução dos veículos elétricos tem seguido a tendência de aumentar a capacidade das baterias para oferecer mais autonomia. No entanto, essa estratégia traz desafios, como o aumento do peso, dos custos e da pegada ambiental associada à produção das células.

Com o Triple 10 Challenge Concept Car, a Shell propõe uma abordagem diferente. Em vez de apostar em baterias maiores, a empresa pretende demonstrar como uma gestão térmica avançada pode melhorar significativamente a eficiência dos veículos elétricos, permitindo obter melhores resultados com baterias mais compactas.

Esta visão vai ao encontro de uma ideia que também tem sido defendida pela BYD, por exemplo. A fabricante chinesa tem sustentado que mais do que procurar autonomias cada vez maiores, o foco deverá estar em carregamentos mais rápidos e numa utilização mais eficiente da energia disponível.

Na prática, estas abordagens podem tornar os elétricos mais convenientes no dia a dia, sem obrigar a recorrer a baterias maiores e mais pesadas.

O desafio dos três "10" da Shell

O nome do concept está diretamente ligado aos três objetivos definidos pela Shell:

Permitir que a bateria carregue dos 10% aos 80% em menos de 10 minutos. Alcançar uma eficiência energética de 10 quilómetros por kWh. Manter a pegada de carbono total do veículo abaixo das 10 toneladas de CO2 equivalente ao longo do seu ciclo de vida.

Para atingir estas metas, o concept recorre a um conjunto de soluções focadas na redução de peso e na otimização do desempenho térmico da bateria.

Arrefecimento por imersão é a tecnologia em destaque

Um dos elementos mais inovadores do Triple 10 Challenge Concept Car é o sistema de arrefecimento por imersão. Neste processo, as células da bateria ficam diretamente em contacto com um fluido dielétrico desenvolvido pela Shell, capaz de dissipar o calor de forma mais eficiente do que os sistemas convencionais.

Ao controlar melhor a temperatura da bateria, é possível suportar potências de carregamento mais elevadas e reduzir as perdas energéticas. Segundo a empresa, esta solução pode contribuir para aumentar a durabilidade das células e melhorar o desempenho geral do veículo.

Além disso, o concept foi concebido para ser particularmente leve, com um peso próximo dos 1000 kg, valor bastante inferior ao de muitos elétricos compactos atualmente disponíveis no mercado.

Mais eficiência, menos recursos

A proposta da Shell surge numa altura em que a indústria procura formas de tornar os veículos elétricos mais acessíveis e sustentáveis. Em vez de depender exclusivamente de baterias maiores e mais dispendiosas, o conceito defende uma utilização mais eficiente da energia disponível.

Embora se trate apenas de um protótipo tecnológico, o Triple 10 Challenge Concept Car mostra ao setor que o futuro da mobilidade elétrica poderá passar pela eficiência dos sistemas e pela capacidade das baterias.

Assim, o Triple 10 Challenge Concept Car da Shell não pretende competir diretamente com os modelos elétricos atuais. Por sua vez, procura demonstrar que a próxima geração de carros elétricos pode ser mais leve, eficiente e sustentável através de uma melhor gestão térmica.