Google Maps: partilhar a localização vai tornar-se muito mais fácil

A Google prepara uma atualização para o Google Maps para simplificar a partilha de localização no Android. Será adicionado um botão de acesso rápido à página principal para facilitar o acesso a esta funcionalidade. A interface também será simplificada com blocos mais claros para melhorar a usabilidade da aplicação.

Partilhar localização será mais fácil

Após uma grande atualização de interface, a Google estaria a preparar uma reformulação mais modesta da funcionalidade de partilha de localização do Google Maps nos smartphones Android. Os indícios vêm de uma versão de desenvolvimento da aplicação. Isto significa que a Google está de facto a trabalhar no problema.

Também significa que os seus planos podem mudar a qualquer momento antes do lançamento público. Hoje, a partilha de localização é certamente uma opção muito prática, mas também amplamente desconhecida porque está escondida algures na interface. Para o ativar, precisa de ir atrás da sua foto de perfil no Google Maps.

Segundo os planos descobertos agora, a Google quer melhorar significativamente o recurso. A empresa estaria a planear adicionar um botão de acesso rápido à página principal da aplicação. O objetivo é claro: reduzir o número de passos necessários e alinhar o Maps com o que algumas interfaces personalizadas do Android e aplicações de mensagens já oferecem.

Mudança em testes no Google Maps

Por exemplo, pode partilhar a sua localização diretamente a partir do Google Mensagens. Isto não deve afetar significativamente a legibilidade. Aparentemente, navegar e fazer scroll no mapa faz com que o ícone desapareça. Da mesma forma, uma vez iniciada a navegação, a opção deixará de estar disponível.

A Google também aproveitará esta próxima atualização para simplificar as suas opções. Atualmente, ao aceder ao menu na parte inferior da interface, depara-se com uma lista longa e algo confusa. Segundo informações, a Google decidiu substituí-la por ícones grandes e claros, facilitando a navegação em dispositivos móveis.

Até à data, é impossível saber se estas novas funcionalidades chegarão em futuras atualizações estáveis ​​do Maps ou se permanecerão na fase de testes internos. A única conclusão razoável é que a Google parece estar a trabalhar para tornar a partilha de localização mais acessível e fácil de entender no Android.