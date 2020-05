Preocupações com Sustentabilidade chegam a The Sims 4

Vivemos numa época em que muitos dos nossos comportamentos, enquanto sociedade, se encontram na balança. O Planeta em que vivemos é finito e se não forem tomadas medidas para o preservar, um dia poderá dar o estouro.

Sustentabilidade é um palavrão cada vez mais usado no que respeita a essas mesmas preocupações a saúde do planeta e dos seus recursos e The Sims 4, parece querer levar isso a sério também (digitalmente) com Eco Lifestyle.

Jogos podem (e devem) alertar as pessoas para problemas reais

The Sims 4 é um jogo, isso é verdade. Mas o próprio conceito do jogo (de uma vida digital alternativa) pode bem ser usado para alertar as pessoas e educá-las em determinados aspetos da realidade.

É precisamente neste contexto que este Add-On de The Sims 4 ganha particular importância.

O lema desta nova expansão é “Vive de forma mais sustentável e transforma o mundo de Evergreen Harbor” e creio que essa afirmação diz tudo.

Eco Lifestyle apresenta Evergreen Harbor, uma nova parte da cidade onde os nossos Sims poderão viver e onde cada ação terá um impacto no estado do meio ambiente.

Assim sendo, os nossos “eus virtuais” poderão produzir a sua própria eletricidade e água com painéis solares, turbinas eólicas ou coletores de orvalho. E poderão ainda cultivar a sua própria comida em casa com o novo jardim vertical.

Mas as preocupações ambientais não se ficam por aqui e será também possível decorar as casas com móveis reciclados ou usar roupas feitas de materiais sustentáveis. Haverá espaço ainda para procurarmos nas lixeiras para procurar matérias-primas para reciclar.

Também uma nova lista de profissões e carreiras profissionais estarão disponíveis ao jogador (como, por exemplo, Designer Civil).

No entanto, sendo uma expansão ecológica, Eco Lifestyle também avisa para o desmazelo e para o descuido e se não tomarmos as devidas preocupações. O lixo e a poluição entrarão em força no bairro ameaçando a saúde e bem-estar de todos.

Mensagem de George Pigula, Produtor de The Sims 4 Eco Lifestyle

“Estamos super entusiasmados por poder oferecer aos nossos jogadores a oportunidade de explorarem de forma eco-friendly a vida em The Sims e poder jogar na mudança que eles próprios querem ver”, comentou George Pigula, Produtor de The Sims 4 Eco Lifestyle. “Ao descobrirem e praticarem estes hábitos sustentáveis, como usar painéis solares ou turbinas eólicas para conseguir ter eletricidade, ou reciclar materiais para criar novos móveis, os jogadores e os seus Sims poderão jogar com a vida de muitas novas maneiras”.

The Sims 4 Eco Lifestyle, para PC, Mac, Playstation 4 e Xbox One, no dia 5 de junho.