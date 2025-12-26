Quem gastou mais dados na Internet em 2025, Android ou iOS?

A gigante das infraestruturas de Internet Cloudflare divulgou o seu aguardado relatório anual. O ranking Cloudflare 2025 revela mais uma vez a dinâmica de poder no mundo da tecnologia, esclarecendo a posição da Apple entre os serviços de Internet mais populares. Mostrou ainda quem gastou mais dados na Internet em 2025, se o Android ou o iOS?

Quem gastou mais dados, Android ou iOS?

De acordo com o ranking de Serviços de Internet da Cloudflare, baseado em dados globais de DNS, a Apple terminou o ano em terceiro lugar. O relatório indica que a Apple ultrapassou a popular plataforma de redes sociais TikTok no início do ano para garantir esta posição.

Embora tenha trocado de lugar com a Microsoft pelo terceiro lugar por volta da metade do ano, conseguiu terminar logo atrás da Microsoft. No entanto, observa-se que as ferramentas da Microsoft tiveram um melhor desempenho em comparação com 2024. O TikTok, devido a problemas regulamentares, terminou o ano em 10º lugar.

Uma imagem clara de como a Internet esteve

Estes dados mostram o quão dinâmica é a concorrência entre os serviços mais populares. Outra secção importante do relatório diz respeito à participação dos sistemas operativos móveis no tráfego de internet.

De acordo com os dados da Cloudflare, os dispositivos iOS representaram 35% do tráfego global de dispositivos móveis. Isto representa um aumento de dois pontos percentuais em relação ao ano passado, reforçando o domínio da Apple no ecossistema móvel.

Cloudflare revelou imagem única da tecnogia

Os restantes 65% pertencem a dispositivos Android. O relatório destaca que em alguns países, como o Mónaco, a utilização do iOS atingiu os 70%, mas em 27 países, incluindo a Papua Nova Guiné, o Sudão e o Bangladesh, a quota de mercado do Android ultrapassou os 90%.

Outras conclusões importantes do relatório da Cloudflare para 2025 incluem: