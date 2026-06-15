Já pode administrar as suas cédulas oficiais na app gov.pt
A transformação digital dos serviços públicos em Portugal continua a acelerar. Na app gov.pt tem disponíveis várias cédulas oficiais.
A app gov.pt é a aplicação móvel oficial da Administração Pública portuguesa que unificou e substituiu as antigas aplicações id.gov.pt e Autenticação.gov. Funciona basicamente como a sua carteira digital e central de serviços públicos no telemóvel.
Cédulas Oficiais na app gov.pt
Dentro dos vários documentos disponíveis, é possível atualmente ter várias cédulas oficiais na app gov.pt. Atualmente estão disponíveis o:
- Cartão da Ordem dos Enfermeiros
- Cartão da Ordem dos Advogados
- Cartão da Ordem dos Artquitetos
- Cartão da Ordem dos Contabilistas Certificados
- Cartão da Ordem dos Fisioterapeutas
- Cartão da Ordem dos Médicos Veterinários
- Cartão da Ordem dos Notários
A app gov.pt tem vindo a evoluir como plataforma central de serviços públicos digitais, permitindo não só a autenticação segura dos cidadãos, mas também o acesso a documentos oficiais com validade legal.
A aposta na digitalização visa reduzir burocracia, simplificar processos administrativos e aproximar os serviços públicos do cidadão, num modelo cada vez mais orientado para o digital.