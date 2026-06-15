Já pode administrar as suas cédulas oficiais na app gov.pt

A transformação digital dos serviços públicos em Portugal continua a acelerar. Na app gov.pt tem disponíveis várias cédulas oficiais.

A app gov.pt é a aplicação móvel oficial da Administração Pública portuguesa que unificou e substituiu as antigas aplicações id.gov.pt e Autenticação.gov. Funciona basicamente como a sua carteira digital e central de serviços públicos no telemóvel.

Cédulas Oficiais na app gov.pt

Dentro dos vários documentos disponíveis, é possível atualmente ter várias cédulas oficiais na app gov.pt. Atualmente estão disponíveis o:

Cartão da Ordem dos Enfermeiros

Cartão da Ordem dos Advogados

Cartão da Ordem dos Artquitetos

Cartão da Ordem dos Contabilistas Certificados

Cartão da Ordem dos Fisioterapeutas

Cartão da Ordem dos Médicos Veterinários

Cartão da Ordem dos Notários

A app gov.pt tem vindo a evoluir como plataforma central de serviços públicos digitais, permitindo não só a autenticação segura dos cidadãos, mas também o acesso a documentos oficiais com validade legal.

A aposta na digitalização visa reduzir burocracia, simplificar processos administrativos e aproximar os serviços públicos do cidadão, num modelo cada vez mais orientado para o digital.