Cristiano Ronaldo bloqueia Wi-Fi e 5G para dormir melhor. Funciona ou é mito?

O craque da nossa seleção, Cristiano Ronaldo, supostamente tem o hábito de desligar ou bloquear sinais de Wi-Fi e 5G durante a noite. Este tema está de novo na ordem do dia dos "opinion makers" das redes sociais. Mas, será que tem algum fundo de verdade ou é apenas mais um mito?

A mensagem passada por Cristiano Ronaldo

Esta prática foi revelada por antigos colegas de equipa e está integrada na rigorosa rotina de descanso do capitão da Seleção Nacional.

Segundo relatos, Ronaldo evita utilizar o telemóvel antes de dormir, deixa-o fora do quarto e, durante algum tempo, chegou mesmo a bloquear sinais sem fios para garantir um ambiente mais propício ao descanso.

O que diz a ciência?

Apesar da popularidade do tema, especialistas em sono e neurociência afirmam que não existem evidências científicas sólidas de que os sinais de Wi-Fi ou 5G, por si só, prejudiquem a qualidade do sono.

O que está cientificamente comprovado é que a utilização de dispositivos eletrónicos antes de dormir pode afetar o descanso. A luz azul emitida pelos ecrãs reduz a produção de melatonina, a hormona responsável por regular o ciclo do sono, tornando mais difícil adormecer.

Além disso, a consulta constante de notificações, mensagens ou redes sociais mantém o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento necessário para um sono reparador.

O segredo pode não estar no Wi-Fi

Os especialistas defendem que o benefício da estratégia de Ronaldo pode não estar relacionado com a eliminação dos sinais sem fios, mas sim com a redução da exposição à tecnologia antes de dormir.

Criar uma rotina regular de sono, evitar ecrãs na última hora do dia, manter o quarto escuro e silencioso e reduzir o consumo de cafeína são medidas consideradas muito mais eficazes para melhorar a qualidade do descanso.

Um hábito de campeão

Conhecido pela disciplina extrema na preparação física, Cristiano Ronaldo sempre atribuiu grande importância ao descanso e à recuperação. O avançado português segue horários rigorosos, evita distrações tecnológicas e procura otimizar todos os aspetos do seu desempenho, dentro e fora de campo.

Assim, embora desligar o Wi-Fi não tenha suporte científico como método para melhorar o sono, a mensagem principal da rotina de CR7 continua válida, afastar-se dos ecrãs antes de dormir pode fazer uma diferença significativa na qualidade do descanso.