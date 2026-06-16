Cristiano Ronaldo bloqueia Wi-Fi e 5G para dormir melhor. Funciona ou é mito?
O craque da nossa seleção, Cristiano Ronaldo, supostamente tem o hábito de desligar ou bloquear sinais de Wi-Fi e 5G durante a noite. Este tema está de novo na ordem do dia dos "opinion makers" das redes sociais. Mas, será que tem algum fundo de verdade ou é apenas mais um mito?
A mensagem passada por Cristiano Ronaldo
Esta prática foi revelada por antigos colegas de equipa e está integrada na rigorosa rotina de descanso do capitão da Seleção Nacional.
Segundo relatos, Ronaldo evita utilizar o telemóvel antes de dormir, deixa-o fora do quarto e, durante algum tempo, chegou mesmo a bloquear sinais sem fios para garantir um ambiente mais propício ao descanso.
O que diz a ciência?
Apesar da popularidade do tema, especialistas em sono e neurociência afirmam que não existem evidências científicas sólidas de que os sinais de Wi-Fi ou 5G, por si só, prejudiquem a qualidade do sono.
O que está cientificamente comprovado é que a utilização de dispositivos eletrónicos antes de dormir pode afetar o descanso. A luz azul emitida pelos ecrãs reduz a produção de melatonina, a hormona responsável por regular o ciclo do sono, tornando mais difícil adormecer.
Além disso, a consulta constante de notificações, mensagens ou redes sociais mantém o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento necessário para um sono reparador.
O segredo pode não estar no Wi-Fi
Os especialistas defendem que o benefício da estratégia de Ronaldo pode não estar relacionado com a eliminação dos sinais sem fios, mas sim com a redução da exposição à tecnologia antes de dormir.
Criar uma rotina regular de sono, evitar ecrãs na última hora do dia, manter o quarto escuro e silencioso e reduzir o consumo de cafeína são medidas consideradas muito mais eficazes para melhorar a qualidade do descanso.
Um hábito de campeão
Conhecido pela disciplina extrema na preparação física, Cristiano Ronaldo sempre atribuiu grande importância ao descanso e à recuperação. O avançado português segue horários rigorosos, evita distrações tecnológicas e procura otimizar todos os aspetos do seu desempenho, dentro e fora de campo.
Assim, embora desligar o Wi-Fi não tenha suporte científico como método para melhorar o sono, a mensagem principal da rotina de CR7 continua válida, afastar-se dos ecrãs antes de dormir pode fazer uma diferença significativa na qualidade do descanso.
Na ciencia nao existe evidencias porque se baseia muitas das vezes em estudos pagos pelas fabricantes para conseguirem comercializar os produtos!
Verdade! Faz lembrar o tabaco que durante décadas apresentava “estudos” que diziam que não fazia mal!
Paranoias de quem acha que nunca vai envelhecer, mas a idade chega a todos.