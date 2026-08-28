Nova plataforma TVDE portuguesa deixa o passageiro escolher o motorista
O mercado do TVDE em Portugal, dominado há anos pela Uber e pela Bolt, tem um novo concorrente nacional. Chama-se VLOZ, nasceu em Torres Vedras e já está a operar em Lisboa, Porto e Setúbal desde junho, com uma proposta que procura encerrar os debates cada vez mais frequentes sobre este tipo de serviço.
Ao contrário do que acontece nas plataformas mais conhecidas, em que o motorista é atribuído automaticamente ao pedido, a VLOZ inverte a lógica.
Na nova plataforma portuguesa, é o passageiro que escolhe com quem quer viajar, de entre os motoristas disponíveis naquele momento. A app permite ainda guardar uma lista de motoristas favoritos e filtrar por idioma, uma funcionalidade pensada tanto para residentes como para turistas.
Por detrás do projeto está Luís Pinto, fundador da VLOZ, que explicou que a plataforma foi desenvolvida em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) desde a fase de conceção. A empresa está licenciada pelo IMT através da sociedade The Drop Company.
Mais confiança e mais transparência nos TVDE
A escolha do motorista não é o único elemento diferenciador. Segundo a empresa, motoristas, parceiros e gestores de frota passam por um processo de validação rigorosa de documentação, tanto dos profissionais como dos veículos, antes de entrarem na plataforma.
Segundo o fundador, a ideia é permitir que quem usa o serviço com regularidade, em deslocações ao aeroporto, a consultas médicas ou em regressos a casa durante a noite, possa repetir viagens com motoristas já conhecidos e avaliados, em vez de ter sempre um condutor diferente a cada pedido.
Para quem conduz, a VLOZ também apresenta condições distintas:
- Aplica uma comissão fixa de 20%;
- Remunera o trajeto que o motorista percorre até ao ponto de recolha do passageiro, um custo que normalmente fica a cargo do próprio profissional nas plataformas concorrentes.
Disponibilidade e pagamentos
A aplicação VLOZ, destinada aos passageiros, já está disponível para Android e iOS. Já a VLOZ Driver, pensada para os motoristas, está, para já, limitada ao Android, encontrando-se a versão para iOS ainda em desenvolvimento, sem data de lançamento anunciada.
Ao nível dos pagamentos, a plataforma aceita cartão e MB WAY, integrando o programa MB WAY UP!, que atribui 5% de cashback nas viagens pagas através deste método.
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Excelente iniciativa, principalmente para as mulheres.
Sim, já sei, sou racista, benfiquista, electricista e estrema dreta…
És eletricista? Então estás bem na vida. Ignora os comentários.
Quando este tipo de aplicações saiu no mercado, estamos a falar no ano 2012/2013 o argumento foi exatamente o mesmo, segurança para as mulheres, dado o excesso de crimes que havia nos taxis em todo o pais e assim com isto haveria mais controle etc etc.
Passados cerca de 12/13 anos o tema volta a ser novamente falado.
Com isto quero dizer, que INFELIZMENTE o problema não desapareceu, enquanto não houver penas pesadas para estes crimes, podem criar as app’s que quiserem porque esses FD.pp vão ter sempre novas soluções… O Crime mais cometido em Portugal é a violencia domestica, não sou eu que o digo são as estatisticas, e a pergunta que se faz é, o que foi feito para mudar? Porque não aplicar pena maxima nestas situações, só vai preso quem as cometer, não há que ter medo se não baterem na mulher.
PS: Misturei temas é um facto, mas tudo em prol da segurança da mulher.
Parabéns!
Excelente iniciativa!