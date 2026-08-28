Nova plataforma TVDE portuguesa deixa o passageiro escolher o motorista

O mercado do TVDE em Portugal, dominado há anos pela Uber e pela Bolt, tem um novo concorrente nacional. Chama-se VLOZ, nasceu em Torres Vedras e já está a operar em Lisboa, Porto e Setúbal desde junho, com uma proposta que procura encerrar os debates cada vez mais frequentes sobre este tipo de serviço.

Ao contrário do que acontece nas plataformas mais conhecidas, em que o motorista é atribuído automaticamente ao pedido, a VLOZ inverte a lógica.

Na nova plataforma portuguesa, é o passageiro que escolhe com quem quer viajar, de entre os motoristas disponíveis naquele momento. A app permite ainda guardar uma lista de motoristas favoritos e filtrar por idioma, uma funcionalidade pensada tanto para residentes como para turistas.

Por detrás do projeto está Luís Pinto, fundador da VLOZ, que explicou que a plataforma foi desenvolvida em articulação com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) desde a fase de conceção. A empresa está licenciada pelo IMT através da sociedade The Drop Company.

Mais confiança e mais transparência nos TVDE

A escolha do motorista não é o único elemento diferenciador. Segundo a empresa, motoristas, parceiros e gestores de frota passam por um processo de validação rigorosa de documentação, tanto dos profissionais como dos veículos, antes de entrarem na plataforma.

Segundo o fundador, a ideia é permitir que quem usa o serviço com regularidade, em deslocações ao aeroporto, a consultas médicas ou em regressos a casa durante a noite, possa repetir viagens com motoristas já conhecidos e avaliados, em vez de ter sempre um condutor diferente a cada pedido.

Para quem conduz, a VLOZ também apresenta condições distintas:

Aplica uma comissão fixa de 20%;

Remunera o trajeto que o motorista percorre até ao ponto de recolha do passageiro, um custo que normalmente fica a cargo do próprio profissional nas plataformas concorrentes.

Disponibilidade e pagamentos

A aplicação VLOZ, destinada aos passageiros, já está disponível para Android e iOS. Já a VLOZ Driver, pensada para os motoristas, está, para já, limitada ao Android, encontrando-se a versão para iOS ainda em desenvolvimento, sem data de lançamento anunciada.

Ao nível dos pagamentos, a plataforma aceita cartão e MB WAY, integrando o programa MB WAY UP!, que atribui 5% de cashback nas viagens pagas através deste método.

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