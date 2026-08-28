Nova plataforma TVDE portuguesa deixa o passageiro escolher o motorista

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PorcoDoPunjab says:
    28 de Agosto de 2026 às 10:47

    Excelente iniciativa, principalmente para as mulheres.
    Sim, já sei, sou racista, benfiquista, electricista e estrema dreta…

    Responder
    • Zec says:
      28 de Agosto de 2026 às 11:01

      És eletricista? Então estás bem na vida. Ignora os comentários.

      Responder
    • PAULO PEDROSO says:
      28 de Agosto de 2026 às 11:14

      Quando este tipo de aplicações saiu no mercado, estamos a falar no ano 2012/2013 o argumento foi exatamente o mesmo, segurança para as mulheres, dado o excesso de crimes que havia nos taxis em todo o pais e assim com isto haveria mais controle etc etc.

      Passados cerca de 12/13 anos o tema volta a ser novamente falado.

      Com isto quero dizer, que INFELIZMENTE o problema não desapareceu, enquanto não houver penas pesadas para estes crimes, podem criar as app’s que quiserem porque esses FD.pp vão ter sempre novas soluções… O Crime mais cometido em Portugal é a violencia domestica, não sou eu que o digo são as estatisticas, e a pergunta que se faz é, o que foi feito para mudar? Porque não aplicar pena maxima nestas situações, só vai preso quem as cometer, não há que ter medo se não baterem na mulher.

      PS: Misturei temas é um facto, mas tudo em prol da segurança da mulher.

      Responder
  2. Asterisco Vaidozo * says:
    28 de Agosto de 2026 às 11:06

    Parabéns!
    Excelente iniciativa!

    Responder

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