Amália: o modelo de IA nacional será apresentado ainda este mês

O modelo de inteligência artificial português Amália deverá ser apresentado publicamente ainda durante este mês de junho. A garantia foi dada pelo ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, que reforçou a importância estratégica deste projeto para a soberania tecnológica e linguística de Portugal.

Amália está a ser desenvolvido por um consórcio de universidades e centros de investigação portugueses

O Amália, cujo nome completo é Assistente Multimodal Automático de Linguagem com Inteligência Artificial, é o primeiro grande modelo de linguagem (LLM) desenvolvido em Portugal com foco no português europeu e na realidade cultural nacional. O projeto conta com um investimento de 5,5 milhões de euros, financiado através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

De acordo com informações avançadas pelo Governo, o modelo encontra-se numa fase avançada de desenvolvimento e apresenta um desempenho robusto em português de Portugal. A versão final deverá incluir capacidades multimodais, permitindo trabalhar não apenas com texto, mas também com imagens, áudio e vídeo.

O Amália está a ser desenvolvido por um consórcio de universidades e centros de investigação portugueses, envolvendo dezenas de investigadores. O objetivo passa por disponibilizar uma plataforma de inteligência artificial aberta, capaz de servir áreas como a educação, ciência, cultura e administração pública.

Apesar de já existirem versões de teste acessíveis a investigadores e entidades parceiras, a apresentação pública do modelo deverá marcar o início de uma nova fase para a IA nacional. Segundo o Ministério da Reforma do Estado, a disponibilização pública do Amália está prevista para ocorrer após a sua apresentação oficial.

Com a chegada do Amália, Portugal procura reforçar a sua posição no panorama europeu da inteligência artificial, apostando num modelo desenvolvido localmente e otimizado para a língua portuguesa, numa altura em que a IA assume um papel cada vez mais relevante na economia e na sociedade.