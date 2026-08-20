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Não vale a pena estar quatro anos na faculdade, diz criador do ChatGPT

· Inteligência Artificial 3 Comentários

Imagem: Bloomberg

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Gringo Bandido says:
    20 de Agosto de 2026 às 20:44

    Não vale a pena trabalhar muito que não se ganha bom dinheiro com isso, o sistema está falido.

    Responder
  2. Rogerio says:
    20 de Agosto de 2026 às 20:45

    Em minha humilde opinião, errado não está. Obviamente que há casos e casos, mas tomando como exemplo a “enrolação” que é a universidade para justificar o dinheiro nela investido, penso o mesmo.

    E se partirmos do pressuposto que todo conhecimento é válido e infinito, quando você terminaria sua faculdade?

    Responder
  3. sapochicão says:
    20 de Agosto de 2026 às 20:53

    exato, nem vale a pena ir à escola. Assim fazem a lavagem cerebral logo desde pequenos e em 20 anos são trilionários e o povo é gado que nem consegue fazer contas de somar…

    Mas não há ninguém que pegue nestes estarolas e os meta em frente a uma parede branca para a pintarem de vermelho, elon musk incluido e trampa também, embora se o trump lá estiver a cor da parede muda para creme com tons de azul bostéfia!!!

    Responder

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