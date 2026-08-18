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Um AirTag escondido num livro revelou um segredo da Amazon

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Max says:
    18 de Agosto de 2026 às 16:19

    Está tudo muito bem, sobre isto e aquilo. Mas ontem perguntei ao Gemini:
    P: Nos contos árabes há um em que alguém muda de cidade para não encontrar a morte, mas a morte encontra-o nessa cidade e diz que não o esperava encontrar?
    R: “Sim, esse conto é extremamente famoso e chama-se “O Encontro em Samarra” (ou A Nomeação em Samarra). Trata-se de uma antiga parábola de origem oriental/árabe, popularizada no Ocidente pelo escritor britânico W. Somerset Maugham em 1933.
    A História
    Um rico mercador de Bagdad envia o seu servo ao mercado para comprar provisões. No mercado, o servo é empurrado por uma mulher e, ao virar-se, vê que é a Morte. Ela faz um gesto ameaçador para ele.
    Aterrorizado, o servo corre de volta para a casa do patrão, conta o sucedido e implora por um cavalo para fugir o mais rápido possível para a cidade de Samarra, onde acredita que estará seguro. O mercador, compadecido, empresta-lhe o cavalo mais veloz.
    Mais tarde, o próprio mercador vai ao mercado e encontra a Morte. Confronta-a e pergunta:
    — “Por que fizeste um gesto ameaçador ao meu servo esta manhã?”
    A Morte responde:
    — “Não foi um gesto de ameaça, foi apenas um gesto de surpresa. Fiquei espantada ao vê-lo aqui em Bagdad, pois tenho um encontro marcado com ele esta noite em Samarra.”
    O Significado
    A moral da história reflete o conceito de Kismet (destino inevitável na tradição islâmica/oriental): os esforços do próprio homem para escapar ao seu destino são, ironicamente, o que o leva a cumpri-lo.”
    O “quid” do post é que se a Amazon falcatrua é por uma boa causa.
    Vamos supor que o conto estava num livro raro. É mais importante preservar – e disponibilizar o conto – ou impedir que seja obtido por portas travessas?

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