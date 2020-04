Agora que muitos estão a trabalhar ou a ter aulas a partir de casa, pequenos engenhos tecnológicos têm que ser utilizados. Uma webcam é um deles. Mas, se não tem uma ou se a do seu portátil não oferece a qualidade desejada, saiba que o smartphone, com a app certa, pode fazer milagres.

Veja então como transformar o seu smartphone Android ou iOS numa Webcam!

Iriun 4K Webcam for PC and Mac

A primeira aplicação que vai permitir transformar o smartphone numa câmara web é a Iriun. Esta app foi-nos sugerida por um dos nossos leitores.

De forma resumida, via USB, o smarpthone é ligado a um computador Windows, Mac ou Linux, funcionando como câmara Web para utilizar em qualquer serviço de comunicação. Além disso, uma das suas particularidades é suportar resolução 4K. A sua usabilidade é intuitiva e não apresenta um desfasamento exagerado.

Homepage: Iriun

Preço: Gratuito

Pontuação: 3,6 [Android]/ 4,8 [iOS] Estrelas

iVCam Webcam

Outra opção semelhante é a iVCam Webcam. Também esta permite utilizar o smartphone (ou tablet) como Webcam com ligação via USB. A vantagem de ser USB é mesmo o delay que apresenta ser bastante reduzido. No entanto, também permite a ligação sem fios.

Há, contudo, que referir que as opções wireless não apresentam resultados tão satisfatórios, ainda que deem para remediar.

Homepage: e2eSoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,7 [Android]/ 4,6 [iOS] Estrelas

IP Webcam

Por fim, a sugestão vai mesmo para uma solução sem fios. A IP Webcam apresenta-se assim como app que transforma o smartphone em câmara e reproduz a imagem através da rede Wi-Fi.

Nos testes feitos, esta foi a solução que menos qualidade apresentou em termos de reprodução de imagem e com mais delay.