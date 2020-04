Em tempos de quarentena, toda a comunicação passa pela Internet e por serviços de videoconferência. Assim, temos de ter o melhor equipamento ou, no mínimo, aquele que consiga oferecer o melhor para o utilizador.

Muitos têm em casa uma máquina fotográfica da Canon, que provavelmente agora está parada. A pergunta é porque não a usar como webcam? Se até agora não era possível de forma fácil, a Canon resolveu o problema de forma simples.

Ajuda da Canon para a videoconferência

A maioria das webcams dos portáteis não são de elevada qualidade, mas ainda assim conseguem dar ao utilizador uma excelente experiência. Como muitos têm máquinas fotográficas da Canon em casa, o ideal é poder usá-la para ter uma qualidade superior no vídeo.

Para conseguir isso a Canon resolver dar uma ajuda e apresentou uma primeira versão do seu software EOS Webcam Utility. Este permite tornar um conjunto alargado de equipamentos da marca em câmaras para o PC.

Um passo para dar mais às câmaras fotográficas

Este é um processo simples de realizar, bastando depois ligar a máquina fotográfica ao PC com um simples cabo USB. Por agora o EOS Webcam Utility está em beta e apenas tem suporte para as versões 64 bits do Windows 10.

Ainda assim, dá acesso a algo que os utilizadores vinham a pedir há muito. Claro que torna igualmente as suas máquinas fotográficas ainda mais úteis.

Uma lista limitada da Canon com EOS e PowerShot

Também a lista de equipamentos suportados não é ainda grande, ficando de fora muitas máquinas fotográficas que estão ainda prontas a ser usadas. A Canon apresentou esta lista no seu site, não se sabendo se será alargada no futuro.

Para usar basta aceder ao site da Canon e escolher a versão do EOS Webcam Utility para o modelo de câmara pretendido. Este deve depois ser instalado, sem que no final seja apresentada qualquer app visível para o utilizador.

Nova webcam de elevada qualidade no Windows 10

Depois deste processo de instalação terminar, devem ligar a câmara ao PC. Posteriormente, devem abrir a sua app de vídeo conferencia preferida e procurar as configurações da câmara. Aí dentro vai encontrar a sua Canon pronta a ser usada como webcam.

Só falta mesmo colocar o tripé em posição e fazer da máquina fotográfica o foco de todo o processo de videoconferência. Esta é uma excelente ajuda da Canon para todos os que têm as suas EOS ou PowerShot paradas por agora.