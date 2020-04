Tesla volta a apresentar lucros elevados neste difícil 1.º trimestre de 2020

A pandemia trouxe para as empresas novos problemas e uma certeza grande de quebras nos seus lucros. A Tesla, dada a sua posição e os produtos que vende estava apontada como uma das que seria mais afetada.

No entanto, e com base nos resultados agora apresentados, a Tesla voltou a ter um trimestre com lucros e garante que vai manter os seus números de vendas até ao final do ano. Afinal a COVID-19 parece estar a ter um efeito positivo nesta construtora automóvel.

Lucros num trimestre complicado

Com o aproximar do final de abril, é hora das grandes empresas apresentarem os seus resultados financeiros para o trimestre que terminou em março. Todas as previsões apontam quebras nas vendas e uma redução lógica nos lucros.

Era este o cenário esperado para a Tesla, depois de ter fechado as suas fábricas na China durante algum tempo e com as dos EUA ainda encerradas. No entanto, e com o que foi agora revelado, a marca conseguiu mais um trimestre de lucros elevados, o terceiro consecutivo.

Tesla aumentou as suas vendas e as receitas

Os resultados trimestrais da Tesla revelam que a empresa apresentou um lucro de 16 milhões de dólares e uma receita de 5,9 mil milhões de dólares. Este valor é 1,5 mil milhões superior à receita do trimestre passado e 100 milhões acima do esperado pelos analistas.

A somar a este valor, a Tesla apresentou um registo de entregas e produção elevados. Foram declaradas entregas de 88.500 veículos e uma produção de 103.000 carros entre janeiro e março de 2020. A marca espera conseguir posteriormente atingir a sua meta de 500 mil carros entregues em 2020.

Sucesso acompanha os seus carros elétricos

Grande parte deste sucesso no trimestre resulta da chegada do Model Y. Este novo carro da Tesla partilha 75% dos componentes do Model 3 e as linhas de produção podem sobretudo ser partilhadas. Há ainda que contar com a fábrica de Xangai e a sua produção que sofreu alguns sobressaltos.

Estas são excelentes notícias para a Tesla e para todos os que investiram nas ações da empresa. A bolsa reagiu e estas voltaram a subir depois deste anúncio. Mostra também que mesmo com a pandemia, a empresa soube reagir e está a conseguir crescer no mercado.