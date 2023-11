Primeiro voo de táxi aéreo já aconteceu! Saiba onde…

O mundo está em constante evolução! O segmento automóvel é um bom exemplo disso, com a aposta agora nos carros elétricos e até a hidrogénio verde! Mas também já há "carros voadores" e primeiro voo de um táxi aéreo já aconteceu.

Táxi aéreo da Joby é super silencioso...

A fabricante norte-americana Joby Aviation marcou a história do segmento automóvel voador, ao realizar o primeiro voo de um táxi aéreo. Tudo aconteceu em Nova Iorque e foi um êxito.

De acordo com as informações, o voo de testes do taxi aéreo foi realizado no Heliporto Downtown Manhattan no passado dia 12 de novembro e marcou a primeira vez que Joby voou em ambiente urbano. De referir que o compromisso da empresa consiste em transformar o transporte urbano. O "carro voador" em testes também é super silencioso.

JoeBen Bevirt, fundador e CEO da Joby Aviation, referiu que este "carro voador"...

Acomoda um piloto e quatro passageiros e voa a velocidades até 320 quilómetros por hora, e o que isso significa é que um voo daqui de Manhattan para (o aeroporto) JFK pode levar apenas 7 minutos. Estas aeronaves são dramaticamente mais silenciosas, o que significa que podemos colocar locais de descolagem e aterragem em mais lugares em cidades como Nova Iorque.



O autarca da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, já revelou que tem planos para eletrificar o heliporto, posicionando Nova Iorque como líder global em voos limpos e silencioso.

Aqui, no Heliporto de Downtown Manhattan, vamos estabelecer o primeiro heliporto do mundo com infraestrutura para helicópteros elétricos desta natureza – o primeiro deste país. Esta é uma visão nova e ousada sobre o que queremos realizar como cidade. Sabemos o quão importante é também reduzir o ruído

Já há várias empresas a criar aeronaves elétricas de descolagem e aterragem vertical (eVTOL). No entanto, a aposta da Joby consiste em lançar serviços de táxi aéreo em 2025, em parceria com a Delta Air Lines.

