A segurança, por norma, tem um preço que os utilizadores têm de pagar. Este vem de forma indireta, mas resulta dos sistemas aplicados para proteção. A prova maior disso surge agora, com um teste que avaliou o desempenho de um SSD no Windows 11 com o Bitlocker ativo. As perdas de desempenho chegaram perto dos 50%.

O Bitlocker garante a proteção dos discos do Windows ao cifrar o seu conteúdo e assim impedir o acesso não autorizado aos ficheiros. É uma medida de segurança importante e que assim mantém os ficheiros e os dados dos utilizadores longe de olhares alheios.

Claro que se sabe que esta medida tem um impacto negativo, ao diminuir o desempenho do sistema, uma vez que tem de reverter a cifra para acesso aos ficheiros. Espera-se, no entanto, que esta redução de desempenho seja mínima e sem impacto para os utilizadores.

Não foi isso que se constatou agora, num teste realizado para avaliar o impacto do Bitlocker num SSD. Dos testes realizado, foi possível perceber que esta solução baseada em software no Windows 11 pode trazer uma redução de desempenho que chega aos 45%.

anterior próxima

Este teste aconteceu num PC com um SSD Samsung 990 Pro de 4 TB e ligado e um processador Intel Core i9-12900K e 32 GB de RAM DDR4. Foram avaliados com o PCMark 10, CrystalDiskMark 8, DiskBench e outros benchmarks especializados no desempenho de unidades de armazenamento.

O PCMark 10 permitiu perceber que o BitLocker pode fazer com que a largura de banda do SSD caia até 21%. Os dados estão alinhados com as medições de latência do CrystalDiskMark 8, que mostra uma queda significativa de até 45% na gravação aleatória com o BitLocker baseado em software em comparação com a sua versão em hardware.

Para avaliar o desempenho em utilização real, foi testada a transferência de um arquivo de 50 GB com o DiskBench. Neste cenário, e com o BitLocker, a velocidade de gravação no SSD desceu 11%. As velocidades de leitura caíram apenas 3%, um número que poderia ser maior ao lidar com múltiplos ficheiros menores.

Dada a importância do Bitlocker, este comportamento não deveria acontecer. Como dito antes, espera-se uma perda de rendimento, seja ou não num SSD, mas nunca com valores tão elevados. Claro que esta funcionalidade pode ser desligada, com todas as consequências de segurança que isso possa trazer.

Para desabilitar o BitLocker, deve ser lançada uma janela da prompt de comando do Windows 11, com permissões de administrador. Após isso, deve sr dado o comando manage-bde -off C:, seguido de enter. Se for necessário, a letra C pode ser alterada para o disco desejado.

Com esta mudança, o desempenho do SSD no Windows 11 será certamente aumentado e assim dar uma prestação melhor ao sistema. Devem recordar que ao desativar o Bitlocker, estão a perder uma funcionalidade de segurança importante e que pode ser útil em alguns momentos.