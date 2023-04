O Windows 10 era, supostamente, a última versão deste sistema a ser lançada para os utilizadores. Isso já foi diversas vezes provado como um erro e agora tem mais uma confirmação. A Microsoft confirmou que a build 22H2 é a última e que o Windows 10 não vai receber mais novidades.

O processo de migração para o Windows 11 já foi iniciado, levando a que os utilizadores mudem do Windows 10 para esta nova versão. Este é uma tarefa que ainda via demorar alguns anos, mas que tem já uma data bem definida para terminar, o dia 14 de outubro de 2025.

Agora, e para colocar mais um peso formal nesta decisão e nesse momento, a Microsoft revelou mais sobre o fim programado para o Windows 10. Anunciou que a build 22H2, a última a ser lançada, foi a última para este sistema e que não vão existir mais atualizações no futuro.

Conforme documentado nas páginas do ciclo de vida do Windows 10 Enterprise e Education e do Windows 10 Home e Pro, o Windows 10 chegará ao fim do suporte em 14 de outubro de 2025.

A versão atual, 22H2, será a versão final do Windows 10 e todas as edições vão permanecer com suporte com lançamentos mensais de atualização de segurança até essa data.

As versões LTSC existentes continuarão a receber atualizações além dessa data com base nos seus ciclos de vida específicos.