Tal como muitas vezes é referido, a bateria é um elemento essencial num Tesla e em outros carros elétricos. Além de ser um dos componentes mais caros, é também um dos que mais parece ser a fonte de problemas. Agora, a Tesla revelou qual a degradação da bateria de um dos seus carros ao fim de 300 mil quilómetros.

Sempre que o tema é a durabilidade dos carros elétricos, as baterias e a sua degradação são um dos pontos apresentados. Estas podem condicionar o desempenho e, em especial, a autonomia de qualquer viatura, independentemente da sua idade ou quilometragem.

Para ajudar os condutores e os seus clientes, a Tesla atualizou agora o seu Relatório de Impacto de 2022. Este recebeu os dados mais recentes e mostra agora que a cada 322 mil quilómetros (200 mil milhas) a bateria perde 12% da sua capacidade, ou seja, tem uma degradação.

A informação agora partilhada foca-se nos Model S e Model X, onde a marca consegue obter mais informação, por ter mais carros com maior quilometragem. Estes dados revelados são também piores do que a Tesla revelou no ano passado, mas ainda assim muito próximos.

Os dados dos Model 3 e Model Y também existem, mas revelam uma degradação inferior a 10% após 100.000 quilómetros e inferior a 15% após 200.000 quilómetros. Há que destacar que ainda não são muitos os carros elétricos destes modelos que atingiram essa quilometragem.

A quilometragem é apenas um fator na retenção da capacidade da bateria; a idade da bateria também é um fator importante. O número de retenção em quilometragem mais baixa provavelmente refletem o impacto da idade, enquanto os valores de quilometragem mais altos, que vêm de veículos de alta utilização, provavelmente refletem menos influência da idade da bateria

Curiosamente, a empresa revelou que começará a divulgar outros conjuntos de dados para as novas químicas de baterias usadas nos seus veículos mais recentes. Desta forma será possível avaliar a qualidade deste elemento de uma forma mais global e até real, não se limitando ao que tem hoje.

Está assim traçado o cenário no que toca à degradação da bateria de um Tesla ao fim de 300 mil quilómetros. 12% é um valor muito positivo e que mostra a durabilidade destes carros elétricos, algo que muitos contestam e que consideram ser pouco eficiente.