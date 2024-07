Novo projeto-piloto vai limitar o carregamento de elétricos a 85%

Um dos problemas dos carros elétricos está relacionado com a autonomia que asseguram, sendo este um assunto que causa ansiedade a potenciais compradores. Não bastasse isto, um novo projeto-piloto da Electrify America, nos Estados Unidos, limitará o carregamento dos veículos elétricos a 85%.

Conforme avançado pelo Electrek, a Electrify America (EA) lançou um projeto-piloto em 10 das suas estações de carregamento, limitando o estado de carga dos veículos elétricos a 85%. Esta iniciativa, de nome Congestion Reduction Pilot, procura reduzir o congestionamento, provocado pelos largos tempos associados às cargas completas.

A Electrify America lançou o seu projeto-piloto de redução do congestionamento nas estações do sul da Califórnia, especificamente naquelas de elevada utilização com reportados problemas de congestionamento.

As estações encontram-se, além disso, em zonas onde existem mais carregadores de veículos elétricos, garantindo que os carros com menor autonomia não são afetados negativamente.

O objetivo deste projeto-piloto passa por reduzir os tempos de espera. Se alguém definir o carregamento do seu veículo elétrico para 90-100%, este demorará mais tempo a completar o ciclo de carregamento, causando congestionamentos.

Conforme a informação partilhada, quando um veículo elétrico em carregamento atinge 85% do estado de carga, a sessão termina automaticamente e os condutores dispõem de 10 minutos para deslocarem o seu veículo, antes de incorrerem em taxas de inatividade.

De acordo com a Electrify America, este projeto-piloto surge, na sequência de recorrentes queixas por parte dos clientes. A empresa assegura que irá monitorizar continuamente o desempenho das estações e o sentimento dos clientes durante o projeto-piloto, procedendo aos ajustes necessários, posteriormente.