A decisão de bloquear o Telegram no Brasil parece irrevogável. Aconteceu na passada 4ª feira e depende apenas da entrega de informação que a justiça do país pediu sobre alguns grupos que usam este serviço. Agora, Pavel Durov, o criador do Telegram veio defender o serviço e revelar que não conseguem entregar os dados pedidos no Brasil.

Brasil não consegue obter os dados pedidos

A situação não é nova e vinha a arrastar-se há algumas semanas. A justiça no Brasil pediu ao Telegram que entregasse informações sobre a utilização da plataforma por parte de grupos nazistas e neonazis que agem nas redes sociais, para assim conseguir agir sobre os mesmos.

Uma vez que estes dados não foram revelados ou entregues como pedido, surgiu uma multa de 1 milhão de reais, um valor perto dos 240 mil euros, por dia. A somar a isso, e com ainda mais impacto, aconteceu a suspensão temporária das atividades deste serviço.

Agora, o criador do Telegram recorreu ao seu canal neste serviço para apresentar a defesa do mesmo e também explicar mais alguns pontos. Do que refere na sua publicação, o Telegram não tem forma de os conseguir e que estes "dados que são tecnologicamente impossíveis de obter".

Telegram vai defender posição dos utilizadores

Além dessa informação, revelou ainda que o Telegram vai recorrer da decisão e que não importa o custo, vão defender os utilizadores no Brasil e o seu direito à comunicação privada. Além disso, mostrou a premissa base, ou seja, "a missão do Telegram é preservar a privacidade e a liberdade de expressão em todo o mundo".

Importante também foi uma tomada de posição que Pavel Durov tomou. Já no passado o serviço viu-se obrigado a abandonar alguns mercados onde teve problemas associados aos seus princípios sobre a questão dos direitos humanos. Refere que o Telegram prefere isso à "traição dos nossos utilizadores e às crenças nas quais fomos fundados".

Esta parece uma situação que poderá não ter uma resolução nos próximos dias. O braço de ferro entre o Brasil e o Telegram está lançado e ambas as partes parecem estar com a razão do seu lado. Ambas querem manter-se firmes na sua posição e isso terá de ser ultrapassado para o serviço voltar.