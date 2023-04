Não é normal a Apple revelar os números dos seus serviços e dos seus dispositivos. A empresa faz questão de manter estes dados provado, mas agora teve de revelar mais do que queria. Com esta revelação ficámos a saber o número de utilizadores ativos mensais da App Store na Europa e são muitos!

Com a Lei Europeia de Serviços Digitais a União Europeia quer mudar muito a forma como as gigantes da indústria se comportam no mercado. Quer garantir que estas são controladas e que cumprem todas as regras definidas, em especial as que se focam nos utilizadores.

Neste contexto, a Apple viu-se agora forçada a revelar dados que normalmente mantém dentro da sua esfera. Falamos do número de utilizadores da App Store, bem como deste valor, mas repartido pelas diferentes secções e sistemas operativos que lhe acedem.

O número impressiona e do que é revelado ao todo são 101 milhões de utilizadores ativos mensais, mas com uma particularidade simples. Este valor é apenas referente à vertente associada ao iOS e ao iPhone.

No que toca ao iPadOS, este número é naturalmente mais reduzido e fica-se pelos 23 milhões. No caso da App Store para os Mac, o valor atinge os 6 milhões, com a App Store da tvOS a atingir 1 milhão e a do watchOS tem menos de 1 milhão.

A Apple também revelou que as assinaturas pagas de Apple Books e Podcasts estão a ser usadas por menos de 1 milhão de utilizadores por mês na Europa. Estes números são baseados numa média registada ao longo do período de seis meses que terminou em janeiro de 2023.

A Lei de Serviços Digitais estabelece regras a serem aplicadas contra as plataformas online muito grandes, que são definidas como tendo 45 milhões de utilizadores ativos mensais ou mais. Como a Apple considera a App Store para cada um de seus sistemas como uma plataforma separada, apenas a App Store do iPhone iOS terá uma classificação como uma plataforma online muito grande.