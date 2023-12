O TikTok é uma rede social fértil na criação de novos talentos que mostram as suas habilidades em frente à câmara, geralmente à câmara do smartphone. Aproveitando essa nova janela para chegar a milhões de utilizadores, um ex-funcionário da Apple compilou uma série de truques escondidos no iPhone.

Conhece estes truques do iPhone?

Os iPhones da Apple têm uma grande variedade de definições e funcionalidades ocultas que melhoram a experiência do utilizador no uso do dispositivo. Isso levou a que milhares de novos talentos mostrassem essas funcionalidades no TikTok e a verdade é que muitos deles estão a ter imenso êxito na rede. Um desses casos é Tyler Morgan.

Este tiktoker é um antigo funcionário da Apple que se tornou viral em várias ocasiões ao partilhar vídeos com truques para o iPhone.

A maioria dos vídeos que Tyler carrega na rede social tornam-se virais. No entanto, recentemente carregou um que acumulou mais de 15 milhões de visualizações. Nele são mostrados alguns truques pouco conhecidos no smartphone da empresa de Cupertino.

Conforme podemos ver no vídeo, o PRIMEIRO dos truques está diretamente relacionado com a capacidade de gravar vídeos mais rapidamente. Para isso, basta abrir a aplicação Câmara e, mantendo o obturador premido, arrastá-lo para a direita.

A SEGUNDA dica de Tyler é ótima para quem tem um modelo de iPhone maior e quer escrever mais confortavelmente com uma mão. Para isso, ele mostra o teclado para uma mão que é ativado abrindo o teclado e mantendo premido o botão do ícone do emoji ou no ícone do globo na parte inferior do teclado. Depois, só tem de escolher se o quer à esquerda ou à direita.

No TERCEIRO exemplo, ele mostra um que de facto muito poucas pessoas sabem. Sim, é possível fazer uma gravação de ecrã com som, voz, por exemplo. Para tal, basta premir e manter premido o botão de gravação de ecrã na Central de Controlo (se não o tiver, pode adicioná-lo nas definições) e ativar o microfone. Se premir demoradamente os itens da Central de Controlo, terá acesso a muitas mais opções.

O QUARTOtruque é utilizar o Spotlight como uma calculadora. Para o fazer, basta invocar o Spotlight e escrever a fórmula matemática que pretende resolver. O resultado aparecerá em segundos. O Spotlight é uma das partes mais importantes do iPhone e vale a pena lembrar que o iOS 17 adicionou uma série de novas funcionalidades interessantes.

QUINTO: Fechamos esta pequena compilação de truques para iPhone com um dos mais míticos: control + Z ao abanar o iPhone. Se cometermos um erro ao escrever um texto, podemos abanar o iPhone para desfazer as ações. Uma forma de corrigir rapidamente os erros. Esta é talvez a mais conhecida de todas, mas isso não significa que não seja útil.

É sempre interessante ter em conta este tipo de ações quando utilizamos o iPhone. São pequenos auxiliares que não só melhoram a nossa experiência com o dispositivo, mas também nos permitem tornar a utilização mais rápida.