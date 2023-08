Há algumas tecnologias, como o Face ID que identificam de forma clara a Apple e os seus produtos. Este é um elemento de segurança que está no iPhone que muitos usam com confiança plena. Agora, e fruto de mais uma patente, fica claro como poderá passar para os Mac. Só falta a Apple aplicar o que tem garantido com a sua ideia registada.

Há muitos anos que se fala da possibilidade da Apple trazer para alguns dos seus Mac a possibilidade de ter o Face ID. Esta camada de segurança adicional garante ao sistema que apenas o seu utilizador pode aceder e ter acesso completo.

Uma nova patente foi garantida para a Apple e descreve de forma clara como o Face ID irá funcionar nos computadores da Apple. A nova patente é uma atualização de um documento registado originalmente em 2017, agora contando com imagens para exemplificar o posicionamento do recurso num iMac e no MacBook.

Com esta adição podemos ver em detalhe a área do Face ID num iMac com notch no topo do ecrã para posicionar componentes como câmaras e sensores de reconhecimento facial. Por ser uma patente de função e não de design, o esquema revelado não representa o desenho final que a Apple poderá seguir.

É ainda possível ver um MacBook com indicação para o entalhe no topo do ecrã e a presença de um entalhe semelhante ao encontrado em modelos mais recentes. Este é caracterizado para utilização do Face ID para desbloqueio, pagamentos e autenticação.

Claro que a presença de uma patente destas não garante que a Apple vá aplicar o Face ID no iMac ou no MacBook. Há que ter em conta, por exemplo, que as câmaras que iriam permitir a implementação do sistema da Apple iriam levar a que a tampa de um MacBook fique muito mais grossa, algo que não é desejado.

Ainda assim, a existência de mais uma patente associada ao Face ID, traz para os utilizadores dos produtos da Apple alguma esperança. É a prova de que a empresa está empenhada em encontrar uma solução, que seja equilibrada e satisfatória para todos.