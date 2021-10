Apple explica a razão de o MacBook não ter ecrã táctil ou Face ID

Depois da Apple ter apresentado o novo MacBook M1 equipado com SoC Max e M1 Pro, muitos perguntaram por que razão não foi colocado no notch a tecnologia Face ID, já que é um dos mais avançados sistemas para identificação do utilizador. Além disso, a Apple poderia ter aproveitado para colocar os ecrãs dos Macs sensíveis ao toque, algo que também não aconteceu. Contudo, a Apple tem uma explicação para estas interrogações.

Em declarações ao Wall Street Journal, os executivos da Apple justificaram a resistência da empresa em adicionar estes recursos ao Mac.

Apple não quer ecrãs tácteis no MacBook

Apesar dos concorrentes mais diretos do MacBook, como os Chromebooks da Google e os PCs com Windows, já terem adotado amplamente ecrãs sensíveis ao toque, a Apple não o fez. Em vez disso, a empresa está a concentrar-se na “entrada indireta” no Mac e na economia da tecnologia de ecrã sensível ao toque para o iPad.

John Ternus, vice-presidente sénior de engenharia de hardware da Apple, disse na entrevista:

Fazemos o melhor computador de toque do mundo num iPad. Está totalmente otimizado para isso. E o Mac está totalmente otimizado para entrada indireta. Não sentimos realmente uma razão para mudar isso.

E em relação ao Face ID?

Isto porque agora, com um ecrã que alberga um notch, o Face ID poderia cair ali e proporcionar ao utilizador um novo método, seguro, para entrar no seu computador. Mesmo assim, os responsáveis da Apple entendem que é mais apropriado ter o Touch ID do que o Face ID num portátil.

O Touch ID é mais conveniente num portátil, uma vez que as suas mãos já estão no teclado.

Explicou Tom Boger, VP de marketing de produtos Mac e iPad da Apple, na entrevista.

A conversa fluiu para vários outros assuntos. Das reparações por terceiros, até à capacidade de os MacBooks serem resistentes à água. No que toca a reparações por terceiros, a empresa continua muito crítica sobre essa escolha, dado que as reparações, na maioria das vezes, não são feitas com os produtos corretos e que não permitem uma segurança e qualidade do produto, como se este tivesse Apple Care e fosse reparado pela própria Apple ou agentes autorizados.

No caso da resistência à água, não é algo que esteja no radar da marca aplicar aos seus computadores portáteis.