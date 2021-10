Elon Musk deu a conhecer planos para criar uma universidade de ciência e tecnologia

O CEO da Tesla, Elon Musk, já habituou os seus seguidores a ideias mirabolantes e, para muitos, dificilmente alcançáveis. Desta vez, não foi diferente, tendo o multimilionário dado a conhecer que está a pensar criar uma universidade.

A ser concretizada, a escola chamar-se-á Texas Institute of Technology & Science, ou T.I.T.S..

Elon Musk poderá abrir uma universidade

Foi através do Twitter – conforme já habituou os seus seguidores – que Elon Musk revelou, esta manhã, que está a pensar criar uma universidade. Se a ideia for avante, dar-se-á pelo nome Texas Institute of Technology & Science, ou, abreviando, T.I.T.S.. Conforme garantiu, em resposta a um seguidor, o financiamento para a nova escola projetada por si estará garantido.

No seguimento do anúncio, Elon Musk revelou que a T.I.T.S. será “universalmente admirada”, além de épica. Embora o CEO da Tesla tenha o hábito de anunciar ideias que depois não se concretizam, efetivamente, executa outras que se revelam um verdadeiro sucesso.

Conforme referiu o Futurism, a universidade pensada pelo multimilionário, a ser instalada no Texas, poderia ser uma excelente maneira de este formar engenheiros e cientistas de alta qualidade para trabalharem nas suas empresas e projetos.

Apesar desta ideia, recentemente, Elon Musk respondeu a um membro da audiência do "Satellite 2020", em Washington DC, dizendo que a universidade era “desnecessária”, uma vez que é possível aprender “o que se quiser de graça”. Além disso, opinou que as faculdades servem para os estudantes se divertirem e para provarem que são capazes de executar tarefas, ao invés de servir o propósito da aprendizagem.

Nesse sentido, revelou que garantiria que a Tesla não exigiria requisitos universitários aos seus potenciais funcionários.

Embora controverso no mundo da tecnologia, Elon Musk não deixa de ser alguém carismático e empreendedor. Afinal, possui várias empresas de sucesso e é dos homens mais ricos e poderosos do mundo.

