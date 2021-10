Índia considera que objetivos para emissões zero não são uma solução

Ultimamente, várias têm sido as entidades a traçar metas de emissões zero, crendo que será uma das soluções para o problema das alterações climáticas. Contudo, na opinião da Índia, os objetivos de emissões zero não serão, por si só, a solução.

A alegação foi feita pelo ministro federal do ambiente do país, antes da COP26.

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – COP26 – acontecerá em novembro e reunirá os vários líderes mundiais para uma discussão sobre o clima e a emergência climática. A apenas alguns dias da ‘reunião’ mundial, Bhupender Yadav, ministro federal do ambiente da Índia, disse que estabelecer metas para emissões zero não é, por si só, uma solução para as alterações climáticas. Isto, apesar do posicionamento adotado por dezenas de nações.

Em vez disso, o ministro da Índia considera que os países mais ricos devem reconhecer a sua “responsabilidade histórica” face às emissões, bem como proteger os interesses das nações em desenvolvimento e dos mais vulneráveis às alterações climáticas.

Sendo a Índia o terceiro maior emissor de gases com efeito de estufa do mundo, depois da China e dos EUA, está empenhada em “ser parte da solução”. Aliás, segundo a ABC News, está entre os poucos países perto de atingir os seus objetivos para diminuir a emissão de gases com efeito de estufa.

Além disso, o ministro federal do ambiente da Índia salientou que o país já atingiu os seus objetivos climáticos sem o financiamento que deveria ser garantido pelas nações mais ricas. Segundo um documento do Ministério das Finanças de 2019, o custo estimado do cumprimento destas metas é de 2.5 biliões.

Também Rameshwar Prasad Gupta, principal responsável ambiental da Índia, considera que as emissões zero, só por si, não serão a solução, pelo que os países devem concentrar-se na quantidade de carbono que é emitido, à medida que trabalham em prol do objetivo das emissões zero.

