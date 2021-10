Starlink: Musk está a negociar com companhias aéreas para instalar serviço nos voos

Até agora, o espaço alberga cerca de 1.700 satélites Starlink, disponibilizando o seu serviço de Internet a uma lista mais ampla de país, incluindo Portugal. Em breve, quando os 12.000 prometidos estiverem na órbita baixa da Terra, Elon Musk poderá garantir que o seu objetivo foi cumprido: fornecer uma rede global de Internet.

Agora, Musk anunciou que está em conversações com companhias aéreas para que a Starlink esteja disponível durante os voos.

Foi através da sua fonte de informação predileta que Elon Musk deu a conhecer que está em conversações com algumas companhias aéreas. Num tweet, o impulsionador da Starlink anunciou que está a trabalhar para que os utilizadores possam ter acesso a um serviço de banda larga por satélite durante os voos.

Além de não ter mencionado as companhias aéreas com as quais está a estabelecer contacto, Musk também não forneceu quaisquer detalhes – como o preço, por exemplo, embora a maioria dos pacotes de Internet disponíveis a bordo impliquem uma taxa de acesso. Para que possam apoiar a sua ideia, Musk incentivou os utilizadores que estiverem interessados no serviço da Starlink a sugeri-lo às companhias aéreas.

Starlink já está disponível em alguns países do mundo

Recorde-se que Elon Musk está há vários meses a preparar o serviço de Internet com cobertura global. A ideia prende-se com a construção de uma constelação com 12.000 satélites, já tendo sido enviados cerca de 1.700. Portanto, e embora não esteja ainda no máximo em termos de velocidade e qualidade de ligação, a Internet Starlink já está disponível em alguns países do mundo, incluindo Portugal.

A SpaceX abriu as pré-encomendas para o nosso país, em fevereiro, e, há uns dias, o Pplware recebeu o seu exemplar. Conheça todos os pormenores aqui.