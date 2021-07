Se usar uma antena Starlink no capô do seu carro pode ser multado

A ideia de usar internet por satélite em todo o lado pode ser muito interessante. Aliás, tão interessante que um condutor nos Estados Unidos decidiu instalar a antena do serviço de internet Starlink no capô do seu carro. Além de ter internet, teve também uma multa. Aliás, a brigada de trânsito parece não ter achado grande ideia ter um prato daquele tamanho a obstruir a visão do condutor.

Vivemos tempos complicados, mas estamos a assistir à mudança de paradigma nas comunicações. O 5G irá mudar a forma como comunicamos, mas a internet por satélite pode transfigurar completamente o uso desta gigante rede cada vez mais global.

Toyota Prius com internet via satélite Starlink

A história tem o seu interesse pela “inovação” no que toca à utilização deste serviço de internet que promete mudar o planeta. Segundo uma publicação na página do Facebook da brigada de trânsito da Califórnia, um agente mandou parar um Toyota Prius na passa sexta-feira.

A razão desta ação deveu-se ao facto deste carro trazer na frente, agarrado ao capô, uma antena da Starlink.

O prato, que tem um tamanho considerável, segundo a lei, era uma obstrução à condução e, portanto, bastou para o condutor ser multado.

Senhor condutor, parei-o hoje por essa obstrução visual no seu capô. Não bloqueia a sua visão enquanto conduz?

Disse o agente, conforme podemos ver na publicação da CHP Antelope Valley. Se já o “estandarte” era estranho e completamente ridículo, a resposta então é “priceless“.

Só quando eu faço curvas à direita…

Respondeu o condutor do Toyota Prius.

Segundo a CNBC, o condutor argumentou que as pessoas no carro estavam a usar a antena para ter Wi-Fi necessário para concretizar um negócio, enquanto conduziam.

Mas é ilegal montar uma antena Starlink num carro?

Segundo o que pode ser lido na publicação esta refere que “sim, é de facto ilegal montar uma antena parabólica no capô do seu veículo”. Aliás, a força policial dá inclusive alguns outros exemplos. Segundo eles, a lei proíbe outros obstáculos da visão, como objetos pendurados num espelho retrovisor, ou montagens de GPS mal posicionadas.

Claro que um prato daquele tamanho seria já abusar da sorte, não só da infração à lei, mas sobretudo à segurança dos passageiros e de todos, em geral.

Starlink cresce para se tornar global dentro de poucos meses

Conforme vimos ainda há dias, Elon Musk quer antecipar a globalização do serviço de internet da SpaceX. Segundo os dados revelados, atualmente o serviço, ainda em estado beta, tem já 70.000 utilizadores em 12 países.

O preço não é barato, mas é o próprio CEO da empresa que refere que este será, dentro de algum tempo, um serviço acessível. Conforme a nossa pré-reserva, só em hardware o valor é de 499 euros e o serviço em si tem um valor de 99 euros mensais. Há ainda um custo adicional de 61 euros referente ao envio de material.

Segundo Musk, a Starlink pode ser pensada como o “preenchimento da lacuna entre o 5G e a fibra”. Mais do que isso, revelou que terão 500.000 utilizadores em 12 meses e que estão a crescer muito rápido.

Não há licença para o serviço de internet ser instalado em veículo

A SpaceX ainda não tem a aprovação da FCC (entidade reguladora) para montar terminais de consumo Starlink em veículos em movimento. Contudo, a empresa tem vindo a testar estas capacidades há meses – principalmente para casos de uso comercial, como navios de transporte, grandes camiões e aviões de passageiros.

Musk disse que as antenas Starlink, como projetadas atualmente, seriam muito potentes para carros individuais.