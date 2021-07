Sony adquire Housemarque, produtora de Returnal

Returnal foi um dos jogos mais badalados deste ano, em parte por ter sido um dos primeiros títulos exclusivos para a Playstation 5, mas, também por apresentar algo diferente no que respeita à sua jogabilidade.

O jogo, foi desenvolvido pelos estúdios sediados em Helsínquia (Finlândia), a Housemarque que se soube recentemente, passou a fazer parte integrante da família Sony.

Não é de agora que a Housemarque se propõe a desenvolver jogos exclusivos para as consolas da Sony, e alguns desses exemplos podem ser encontrados em títulos como Returnal, Nex Machina e Alienation. Foram 8 exclusivos ao longo dos anos o que fortaleceu a ligação entre as duas marcas.

Essa relação tornou-se ainda mais forte com o lançamento recente de Returnal, um jogo de ficção cientifica exclusivo da Playstation 5 e que apresentou uma novidade bastante interessante nas suas mecânicas.

Com o lançamento de Returnal, em exclusivo para a PlayStation 5, a Housemarque apresentou uma fórmula nova na forma como o jogo se desenrola que acabou por se tratar de uma surpresa agradável.

A questão dos ciclos do planeta que faz com que o jogador renasça após cada morte, mas com um mundo completamente mudado (através de uma mecânica de “arenas” independentes, que são encaixadas numa ordem aleatória no momento de recriação do mapa) é uma lufada de ar fresco na jogabilidade e é muito bem implementada no jogo.

Sem se saber exatamente o peso que Returnal teve na decisão da Sony em adquirir a Housemarque, o que sabemos é que o jogo se encontra bastante bom e tornou-se numa espécie de cartão de visita da nova consola da Sony, a Playstation 5.

Assim sendo, a Housemarque, com a sua sede em Helsínquia, na Finlândia, torna-se no 13º estúdio a juntar-se à família PlayStation Studios.

O que dizem os responsáveis

“Ao longo dos anos, a Housemarque demonstrou a sua capacidade criativa em diversos jogos para a PlayStation, que mostraram continuamente o poder do nosso hardware”, disse Jim Ryan, Presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment. E acrescentou: “A adição da Housemarque aos PlayStation Studios reitera o nosso compromisso em elevar as melhores equipas de desenvolvimento do setor e em entregar novas experiências que podem ser encontradas apenas na PlayStation“.

“O respeitável historial de criação de videojogos originais com excelentes mecânicas da Housemarque demonstra que este é um estúdio altamente talentoso, e não poderíamos estar mais empolgados em recebê-los oficialmente na família PlayStation Studios”, disse Hermen Hulst, Diretor dos PlayStation Studios. “Com as suas mecânicas surpreendentes, história impressionante e mundo implacável, Returnal já cativou o público da PlayStation e estávamos ansiosos para trabalhar com esta equipa para dar vida à sua ambiciosa visão para futuros projetos“.

“Após mais de 15 anos de colaboração bem-sucedida, estamos empolgados por poder amplificar o nosso potencial ainda mais e nos juntarmos aos PlayStation Studios“, disse Ilari Kuittinen, Co-fundador e Diretor Executivo da Housemarque. “O Returnal é a prova da nossa forte relação com os PlayStation Studios e do acreditar da organização em nós, já que esta nos permitiu arriscar, oferecendo-nos liberdade para explorar a nossa criatividade e desenvolver algo único. Mal podemos esperar para levar aos fãs da PlayStation mais experiências novas e inovadoras“, acrescentou.