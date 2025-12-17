Luna Abyss, mistério e terror no Espaço

O jogo de ação e aventura na primeira pessoa, Luna Abyss, recebeu recentemente um novo trailer, intitulado "The Eye Has Opened". Um titulo de ficção cientifica passado numa Lua no Espaço.

Os estúdios Kwalee Labs revelaram um novo trailer para o seu próximo jogo de ação e aventura na primeira pessoa com elementos de bullet hell, Luna Abyss. Intitulado "The Eye Has Opened", este trailer mostra a atmosfera sombria e sinistra do jogo enquanto os jogadores desvendam os mistérios da sinistra lua onde a ação decorre.

Luna Abyss é um jogo de ação e aventura para um jogador, com forte foco na narrativa, e que apresenta plataformas fluidas e combate frenético como principais ingredientes. Os jogadores irão acompanhar a aventura de Fawkes, um prisioneiro de Luna, uma lua e na qual se irá ver dividido entre uma profecia misteriosa e a sua própria sentença de prisão.

Fawkes é um prisioneiro condenado a explorar uma megaestrutura abandonada que se estende nas profundezas da lua Luna. A sua missão é a de recuperar alguma tecnologia esquecida e da colónia que ficou perdida. Cada movimento de Fawkes será supervisionado por um guarda artificial, de nome Aylin.

Estas ruínas centenárias estão repletas de mistérios, insinuando segredos da outrora próspera cidade de Greymont e escondem a verdade sobre o seu terrível destino. O Flagelo (The Scourge).

"Não tenha medo, explorador. Você só precisa de ir um pouco mais fundo ainda, para que possamos vê-lo. O ser silencioso adormecido respira fundo e espera. Tudo o que precisamos é da chave. Tudo o que precisamos é de você." ecoam pela imensidão de Luna.

Pela frente Fawkes vai encontrar todo o tipo de almas corrompidas e horrores cósmicos distorcidos que o Abismo lança contra nós. Com a sua arma em punho, o jogador terá de dominar várias ferramentas, adaptar-se rapidamente às situações e sobreviver num verdadeiro inferno.

O jogador vai ter de correr, pular, escalar e abrir caminho à força através desta megaestrutura alienígena se quiser sobreviver e regressar são e salvo. Luna Abyss apresenta uma jogabilidade fluida na primeira pessoa enquanto Fawkes penetra cada vez mais pelas entranhas de Luna e nas profundezas do Abismo.

Luna Abyss será lançado em 2026, ainda sem data concreta de lançamento para Playstation 5, Xbox Series X e PC.