É legal atravessar a passadeira de trotinete, bicicleta ou mota?

Pedro Pinto

  1. Hugo Nabais says:
    17 de Dezembro de 2025 às 18:40

    Como dizem e bem é ilegal se foram montados neles, mas é legal se viajar a pé e levar algum desses veículos ao lado, empurrando com as mãos, tal como pode empurrar outros carrinhos, como os de bebe.

  2. Max says:
    17 de Dezembro de 2025 às 18:41

    Um ciclista apeado, a empurrar a bicicleta à mão – é um peão. O mesmo para um trotinetista, porque uma trotineta é equiparada a uma bicicleta.
    Mas um motociclista, nas mesma condições, não é.
    Resposta:
    – Montados no veículo nenhum pode
    – Apeados e a empurrar, o ciclista (e o equiparado) pode, o motociclista não.

