É legal atravessar a passadeira de trotinete, bicicleta ou mota?

A utilização crescente de trotinetes elétricas, bicicletas e outros veículos de duas rodas nas cidades tem levantado várias dúvidas sobre as regras de circulação. Afinal, é ou não legal atravessar uma passadeira montado num destes veículos?

Não é legal atravessar uma passadeira montado em bicicletas, trotinetes ou mota

De acordo com o Código da Estrada, as passadeiras destinam-se exclusivamente à travessia de peões. Bicicletas, trotinetes e motas são consideradas veículos, pelo que não podem utilizar a passadeira enquanto montados.

A lei é clara: apenas os peões têm prioridade nas passagens assinaladas. Quem circula montado numa bicicleta, trotinete ou mota não é considerado peão e, por isso, não pode atravessar a passadeira dessa forma.

Importa não confundir passadeiras com travessias próprias para velocípedes, devidamente assinaladas no pavimento e na sinalização vertical. Nestes casos, os ciclistas podem atravessar montados, uma vez que se trata de uma infraestrutura diferente da passadeira para peões.