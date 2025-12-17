É legal atravessar a passadeira de trotinete, bicicleta ou mota?
A utilização crescente de trotinetes elétricas, bicicletas e outros veículos de duas rodas nas cidades tem levantado várias dúvidas sobre as regras de circulação. Afinal, é ou não legal atravessar uma passadeira montado num destes veículos?
Não é legal atravessar uma passadeira montado em bicicletas, trotinetes ou mota
De acordo com o Código da Estrada, as passadeiras destinam-se exclusivamente à travessia de peões. Bicicletas, trotinetes e motas são consideradas veículos, pelo que não podem utilizar a passadeira enquanto montados.
A lei é clara: apenas os peões têm prioridade nas passagens assinaladas. Quem circula montado numa bicicleta, trotinete ou mota não é considerado peão e, por isso, não pode atravessar a passadeira dessa forma.
Importa não confundir passadeiras com travessias próprias para velocípedes, devidamente assinaladas no pavimento e na sinalização vertical. Nestes casos, os ciclistas podem atravessar montados, uma vez que se trata de uma infraestrutura diferente da passadeira para peões.
Como dizem e bem é ilegal se foram montados neles, mas é legal se viajar a pé e levar algum desses veículos ao lado, empurrando com as mãos, tal como pode empurrar outros carrinhos, como os de bebe.
Um ciclista apeado, a empurrar a bicicleta à mão – é um peão. O mesmo para um trotinetista, porque uma trotineta é equiparada a uma bicicleta.
Mas um motociclista, nas mesma condições, não é.
Resposta:
– Montados no veículo nenhum pode
– Apeados e a empurrar, o ciclista (e o equiparado) pode, o motociclista não.