Uma das maiores queixas dos utilizadores do Android é mesmo a falta de atualizações, quer do sistema, quer as de segurança. As marcas tentam manter os seus smartphones com as últimas versões mas nem sempre é possível ou acabam esquecidos.

É certo que muito tem sido feito para mudar este cenário, com muitos casos de sucesso. A OnePlus veio agora assumir um novo compromisso e revelar que os seus smartphones de topo vão ter novidades importantes no campo das atualizações, sejam elas quais forem.

Novidades da OnePlus para as atualizações

A eterna luta dos utilizadores, da Google e das marcas tem-se focado nas atualizações. É sempre um cenário muito diferente da concorrência direta, que consegue manter níveis de atualizações muito elevadas e mesmo em smartphones mais antigos.

Com mudanças muito grandes a acontecer no Android, a OnePlus veio assumir um novo compromisso e garantir uma mudança no seu plano de desenvolvimento e manutenção das versões do OxygenOS. Isto vai resultar numa melhoria deste processo e no alargar dos períodos de atualização, em especial dos smartphones de topo.

Smartphones Flagship (incluindo T/R) : A série OnePlus 8 e mais recentes vão receber 3 atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança.

: A série OnePlus 8 e mais recentes vão receber 3 atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança. Nord / Nord CE : O primeiro OnePlus Nord e os mais recentes dispositivos Nord / Nord CE vão receber 2 grandes atualizações do Android e 3 anos de atualizações de segurança.

: O primeiro OnePlus Nord e os mais recentes dispositivos Nord / Nord CE vão receber 2 grandes atualizações do Android e 3 anos de atualizações de segurança. Série Nord N: A começar no N10 e N100, todos os dispositivos da série N vão receber uma atualização do Android e 3 anos de atualizações de segurança.

Mais Android e por muito mais tempo

O plano é ambicioso e vai garantir aos smartphones de topo da OnePlus 3 atualizações do sistema Android. Para além desta novidade importante, a marca assume ainda que vai garantir para estes smartphones 4 anos de atualizações de segurança, também elas essenciais.

Segurança garantida nos smartphones OnePlus

O restante lote de smartphones tem também algumas novidades nesta área. Assim, a OnePlus passa a garantir 2 atualizações e 3 anos de correções de segurança para os Nord / Nord CE. Quanto à série Nord N, a marca promete agora 1 atualização do Android e também 3 anos de atualizações de segurança.

Estas são excelentes notícias para quem tem um smartphone OnePlus recente. O assumir da marca com estes planos é importante e garante que as atualizações vão ser mais alargadas, ficando os smartphones protegidos e com novidades por muito mais tempo.