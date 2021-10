Quer seja utilizado para o trabalho ou para ajudar a gerir a sua vida privada, o Google Calendar é uma ferramenta muito poderosa. Esta vem com um enorme conjunto de características predefinidas que são fáceis de utilizar, o que a torna ideal para muitas pessoas. Contudo, existem ainda funcionalidades mais avançadas que tanto os utilizadores casuais como os mais ambiciosos irão gostar de conhecer.

Portanto, aqui estão 5 das 10 funcionalidades do Google Calendar que deve conhecer.

1. Estabelecer objetivos no Google Calendar

Alguma vez sentiu que gostaria de começar um novo passatempo? Pois bem, o Google Calendar tem uma funcionalidade chamada Objetivos que lhe permite arranjar tempo para pequenos projetos. Tudo o que tem de fazer é escolher um objetivo, dizer ao Google Calendar quantas vezes pretende fazê-lo por semana, durante quanto tempo, e a que hora do dia.

Os objetivos podem ser criados apenas no telemóvel, mas aparecem na visualização da web depois de os ter configurado. Carregue no ícone + no canto inferior direito da aplicação e carregue em "Objetivo". Depois, basta seguir as instruções que irão surgindo no ecrã.

Uma vez feito isto, o Google Calendar marcará automaticamente, de acordo com as preferências previamente escolhidas, uma hora para o seu passatempo e poderá ainda configurar as notificações para receber um lembrete quando essa mesma hora chegar. Com o passar do tempo, o serviço retoma os seus hábitos e horários, por isso, se continuar a mexer e remexer no seu objetivo durante uma ou duas horas, o Google Calendar acabará por ajustar a hora em conformidade. Também é suficientemente inteligente para evitar conflitos com outros eventos presentes no seu calendário.

2. Duração por defeito e permissões para reuniões

Se configura reuniões constantemente e continua a mexer sempre com as mesmas definições, considere alterar a sua duração predefinida e definições de permissão no Google Calendar para acelerar as coisas. Uma vez aberto o site, carregue na roda dentada no canto superior direito e abra as "Definições".

No painel da esquerda, em "Geral", selecione "Definições do evento". Agora dê uma olhada nas preferências no painel direito: Pode alterar a duração predefinida da reunião, as permissões dos convidados (permitir-lhes convidar outros e modificar reuniões), e decidir se pretende adicionar automaticamente convites à sua visualização do calendário.

Há também uma configuração chamada "Reuniões rápidas" (Speedy Meetings) que termina automaticamente reuniões de 30 minutos - cinco minutos mais cedo, e reuniões mais longas - 10 minutos mais cedo.

3. Acrescentar um outro fuso horário

Todos sabemos as dores de cabeça que os fusos horários podem causar. Por exemplo, se vive no continente e tem colegas ou amigos nos Açores, pode ser surpreendentemente difícil controlar o tempo. É por isso que deve acrescentar um fuso horário secundário ao seu calendário.

Para o ativar, abra o Calendário Google e vá a Definições > Fuso horário. Selecione "Apresentar fuso horário secundário" e adicione os seus fusos horários primários e secundários nos formulários abaixo.

A ativação desta funcionalidade adiciona uma coluna que mostra ambos os fusos horários um ao lado do outro, tornando as conversões horárias super simples.

4. Mostrar relógio mundial no Google Calendar

Outra característica útil para as pessoas que colaboram através dos fusos horários é a capacidade do Google Calendar lhe mostrar um relógio mundial. Pode escolher as cidades que precisa e o Google Calendar mostrar-lhe-á a hora nessas cidades diretamente na página inicial.

Para configurar isto, vá às definições do Google Calendar e selecione "Fuso horário" no painel da esquerda. Depois selecione "Mostrar relógio mundial" e comece a adicionar as cidades que deseja localizar.

Volte à página inicial do Calendar e o relógio aparecerá no painel da esquerda.

5. Utilizar outra aplicação de videoconferência

Se utilizar o Google Calendar para exclusivamente configurar videochamadas, é uma boa ideia adicionar automaticamente links Google Meet a cada convite de reunião.

Contudo, se preferir utilizar outra aplicação de videoconferência juntamente com o Google Calendar, pode remover esta opção acedendo a Definições > Definições do evento e retirar a opção de "Adicionar automaticamente videoconferências do Google Meet a eventos criados por mim".