Com os últimos meses passados ainda em confinamento e em teletrabalho, tudo se tem passado em reuniões online e em trabalho remoto. Esta é a nova normalidade para muitos, que de forma natural acabaram por perder a noção do tempo que ali passam.

Com o Google Calendar como ferramenta para gerir o calendário, tudo parece agora muito mais simples. A gigante das pesquisas trouxe para a sua agenda a possibilidade de mostrar aos utilizadores o tempo que têm passado em reuniões online.

Muitos escolheram o Google Calendar para gerir a sua agenda pessoal e profissional há muitos anos. Esta escolha mostrou-se acertada com a pandemia e com a necessidade de estar confinado, ainda que a trabalhar em casa, de forma remota.

Com muitas ferramentas integradas, a suite da Google permite realizar reuniões e gerir toda a informação dos utilizadores. Com uma interface simples e prática, foi parte do sucesso que muitos conseguiram ao longo dos meses em que estiveram em casa a trabalhar.

Agora há mais uma novidade, desta vez para gerir apenas o tempo passado pelo utilizador dentro da sua agenda, em especial no que toca a reuniões. Chama-se Time Insights e deverá estar a surgir para muitos utilizadores ao longo dos próximos dias no Google Calendar.

Com esta análise analítica os utilizadores e as suas entidades patronais podem validar a ocupação do tempo. Esta estará dividida em vários blocos de tempo, mostrando a ocupação em cada dia e em cada tipo de reunião ou ocupação.

Do que a Google revelou, esta novidade está primeiro a ser distribuída para as contas profissionais, mas não em todas as variantes. Falamos por agora de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus e Nonprofits.

Tudo deverá surgir aos utilizadores a partir de dia 6 de setembro e poderá demorar até 15 dias para chegar a todos. É uma informação interessante para quem assente todo o seu trabalho e a sua agenda no Google Calendar e mostrará de forma muito diferente como o tempo se distribui em reuniões e outras tarefas.