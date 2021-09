Em breve as mensagens que se destroem vão ser o padrão do WhatsApp

O WhatsApp tem estado especialmente focado nas mensagens e na sua partilha entre os utilizadores. Querem que estas possam ter uma validade definida e que se destruam ao fim do tempo escolhido pelos utilizadores.

Esta é uma funcionalidade já presente, mas que continua a ser trabalhada e melhorada. A mais recente novidade mostrou que em breve as mensagens que se destroem vão poder ser o padrão dos utilizadores, garantindo que não existe histórico ou rasto digital.

Há já algum tempo que os utilizadores podem definir que as suas mensagens desaparecem ao fim de algum tempo. Com esta função simples, fica garantido que qualquer troca de texto ou outro elemento desaparece após ser lido, ou visto.

Os trabalhos continuaram e estará já em testes outra novidade associada a esta forma de trocar mensagens entre os utilizadores do WhatsApp. Este permitirá definir diferentes tempos de vida para as trocas dentro de cada uma das conversas deste serviço.

Agora, e do que o site WABetaInfo revelou, há mais novidades a caminho para esta mesma funcionalidade. Tudo poderá ser global e as mensagens que se destroem podem vir a ser o padrão do próprio WhatsApp, dependendo do que o utilizador escolher.

Chega com a versão 2.21.18.7 da app para Android e terá de ser ativada manualmente, não estando ainda acessível. Aqui, e dentro da configuração da conta do utilizador, estará uma nova opção, que ativará de forma permanente as mensagens temporárias.

A cada nova conversa iniciada dentro deste modo do WhatsApp, os utilizadores vão ser alertados para este estado. Além disso, e também em todas as conversas, mas mensagens vão desaparecer a cada 7 dias, não havendo registo das mesmas.

Esta é mais uma funcionalidade interessante que o WhatsApp prepara para breve. Vai agora juntar-se a outras que estão a ser desenvolvidas e que em breve vão passar a ser usadas por todos os utilizadores. Claro que antes vão passar pelas versões de testes para serem amadurecidas.