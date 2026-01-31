Gemini no Google Maps está melhor para quem anda a pé ou de bicicleta

A IA chegou aos produtos da Google e está a dar novas capacidade de novas potencialidades. O Gemini conquistou o seu espaço, mas tem ainda áreas onde melhorar. O Google Maps é o mais recente a receber novidades, em especial para quem os usa a pé ou de bicicleta. Já podem explorar com a IA.

O Gemini no Google Maps está ainda melhor

O Google Maps integra o Gemini para navegação a pé e de bicicleta, oferecendo interação sem usar as mãos, informações locais e conectividade com outros serviços da Google. Esta proposta da Google alargou a integração do Gemini, o assistente da empresa, para incluir a navegação a pé e de bicicleta, algo que antes só estava disponível para quem conduz.

Com esta atualização, os utilizadores poderão interagir com o assistente de forma natural e obter informações úteis sem terem de estar sempre a olhar para o ecrã. A experiência é descrita como semelhante a ter uma conversa com um amigo no lugar do passageiro.

Os utilizadores podem fazer perguntas naturais e o Gemini responderá utilizando dados locais do Google Maps. Esta funcionalidade é especialmente útil para os ciclistas, ao oferecer uma experiência sem usar as mãos, permitindo-lhes manter a atenção na estrada enquanto solicitam informações.

Quem anda a pé ou de bicicleta pode usar a IA

Entre as ações que podem ser realizadas estão a verificação da hora estimada de chegada, a consulta do calendário ou o envio de mensagens. A integração está disponível a nível mundial para dispositivos iOS e Android.

Esta expansão faz parte de um esforço mais amplo da Google para integrar o seu assistente em todo o ecossistema da empresa. Recentemente, o Gemini tornou-se mais acessível no browser Chrome através de uma barra lateral permanente que permite aos utilizadores interagir com o conteúdo e utilizar funcionalidades avançadas, como a geração de imagens com inteligência artificial.

Além disso, a Google lançou o Personal Intelligence para Gemini, que liga o assistente a serviços como o Google Drive, Google Fotos e Gmail, permitindo respostas mais personalizadas com base nas informações do utilizador. Desta forma, a empresa procura unificar todos os seus serviços através do Gemini e fomentar a confiança do utilizador, partilhando contexto e dados.