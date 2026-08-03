O colossal centro de dados da Meta que faz a cidade de Paris parecer pequena

Compreender a verdadeira dimensão das novas infraestruturas tecnológicas pode ser um desafio quando apenas se olha para números abstratos. No entanto, a silhueta do projeto Hyperion, o megacentro de dados que a Meta está a erguer, torna-se clara quando sobreposta ao mapa de uma grande cidade como Paris.

Uma escala urbana difícil de imaginar

Graças a uma ferramenta interativa desenvolvida pela publicação Sherwood News, é possível projetar o contorno real deste complexo sobre qualquer cidade do mundo. Ao fazê-lo sobre a capital francesa, percebe-se que a estrutura se estende desde a zona norte até ao sul da icónica Torre Eiffel.

Anunciado originalmente em 2024 como o maior centro de dados da história da empresa liderada por Mark Zuckerberg, o complexo de Richland começou por ser planeado para uma capacidade de 2 gigawatts.

Contudo, as exigências da computação moderna obrigaram a uma revisão dos planos, elevando o objetivo para uns impressionantes 5 gigawatts de potência de cálculo.

Este ajuste elevou o orçamento estimado para valores que agora ultrapassam os 50 mil milhões de dólares. Trata-se, sem dúvida, de um dos maiores esforços financeiros de sempre destinados a sustentar a próxima geração de sistemas de inteligência artificial (IA).

Centro de dados da Meta terá consumo energético gigante

Para colocar a fasquia dos 5 gigawatts em perspetiva, este volume de eletricidade seria suficiente para abastecer mais de quatro milhões de residências, rivalizando com a produção de múltiplas centrais nucleares.

Para assegurar esta alimentação contínua, a tecnológica estabeleceu uma parceria de larga escala com a fornecedora de energia local Entergy. O acordo prevê a criação de sete novas centrais de gás de ciclo combinado, além de extensos sistemas de armazenamento de baterias e centenas de quilómetros de novas linhas de alta tensão.

O projeto Hyperion altera as regras do jogo e deixa obsoletas as instalações que eram consideradas de vanguarda há apenas alguns anos. Com uma área total que ronda os 16 quilómetros quadrados, este complexo é quatro vezes maior do que o famoso Central Park, em Nova Iorque.

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