Que versão do Android domina? Os dados são clarose longe do esperado

O universo Android sempre teve o problema da fragmentação. Se esse cenário está muito mais próximo da realidade de outros sistemas, ainda está longe do que a Google poderia querer. Os dados mais recentes mostram isso mesmo, com o Android 16 a crescer, mas ainda com outras versões mais antigas a dominar.

A Google acaba de divulgar as suas mais recentes estatísticas de distribuição de plataformas. Com isso, revelou a taxa de adoção das diferentes versões do seu sistema operativo móvel. Sem surpresas, o Android 16 corre num número crescente de dispositivos, embora outra versão seja a mais utilizada.

Android 16 em apenas 7,5% dos dispositivos Android

Apenas 7,5% dos dispositivos com Android utilizam a versão mais recente, de acordo com os números de distribuição partilhados pela Google e divulgados. O Android 15 continua a ser a versão mais popular, presente em 19,3% dos dispositivos. De facto, o Android 16 continua a ser menos popular do que todas as versões posteriores ao Android 10.

Os dados mais recentes da Google referem-se a 1 de dezembro de 2025. Nessa altura, o Android 16 estava disponível para dispositivos de vários fabricantes, incluindo Google, Samsung, OnePlus e Sony. No entanto, a maioria destes dispositivos possuía modelos topo de gama destas empresas, com atualizações para dispositivos de gama média e de baixo custo ainda a serem lançadas.

Google tem aqui uma melhoria relativa

A velocidade de adoção da versão mais recente do Android parece estar a melhorar. A última vez que a Google divulgou números de distribuição do Android foi em abril. Na altura apenas 4,5% dos dispositivos estavam com o Android 15. Ver que 7,5% estão a usar o Android 16 em apenas alguns meses é um ótimo resultado.

Isto ainda está longe das tendências de adoção do iOS. Um relatório recente sobre a adoção do iOS 26 mostrou que 60% dos utilizadores de iPhone estavam a utilizar o software mais recente, enquanto 37% ainda dependiam do iOS 18. Isto é invulgar para os utilizadores de iPhone, que geralmente atualizam rapidamente para a versão mais recente do iOS.

Claro que esta comparação é injusta com o Android. Ao contrário da base de utilizadores unificada da Apple e do pequeno número de modelos, o Android é utilizado num número gigantesco de dispositivos de vários fabricantes. De qualquer forma, os dados de distribuição são importantes para os programadores, pois permitem-lhes investir tempo e recursos nas versões de software que as pessoas realmente utilizam.