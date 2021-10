Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Entrem então no artigo e vejam o clássico que escolhemos para hoje!

Podem deixar nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Never Tear Us Apart - INXS

INXS (pronunciado In Excess) foi uma banda de rock australiana formada em 1977 por Andrew Farriss, Michael Hutchence, Tim Farriss, Jon Farriss, Garry Gary Beers e Kirk Pengilly.

O grupo começou como The Farriss Brothers, mas mudou de nome depois do lançamento do álbum INXS em 1980. O sucesso só viria em 1983 com o lançamento do compacto "Original Sin" e o grupo, que tocava mais o estilo New Wave mudou para um Rock mais puro durante o restante dos anos 80.

O auge da popularidade mundial do INXS veio com Kick, de 1987. A banda lançou sucesso atrás de sucesso como: New Sensation, Never Tear Us Apart, Need You Tonight, Mistyfy, Suicide Blonde, Disappear, Bitter Tears e By My Side..

Durante os anos 80 e 90 os INXS exerceram uma influência definitiva na música australiana, levando ao estrelato diversos músicos da sua terra natal. A banda trabalhava bem próxima de outros artistas da Austrália, como os The Models e Jenny Morris, ajudando-os a estabilizarem as suas carreiras.

Em 22 de novembro de 1997 Hutchence foi encontrado morto num quarto de hotel em Sydney, nas vésperas do regresso da banda, aparentemente vítima de suicídio. Existem especulações que a sua morte foi, na verdade, um acidente, resultado de uma asfixiofilia.

Apesar disso a banda continuou, com Jimmy Barnes e Terence Trent D'Arby como vocalistas temporários. Jon Stevens, ex-Noiseworks começou a cantar com os INXS em 2000, e foi nomeado integrante oficial em 2002. Entretanto, ele deixou a banda em 2003 após gravar somente uma canção ("I Get Up").

Os INXS voltaram a ser notícia em 2004 quando foi anunciado que um novo reality show chamado "Rock Star" apresentaria um concurso para encontrar um novo vocalista para a banda. J.D. Fortune um cantor canadiano foi o vencedor do reality e permaneceu com a banda ate agosto de 2011.

Em novembro de 2012 confirmaram em comunicado o fim da banda de rock fundada há 35 anos.

Desde a sua formação em 1977, os INXS venderam mais de 75 milhões de álbuns.

