Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Scorpions - Holiday

Scorpions é uma banda Alemã de rock, originária de Hanôver, fundada em 1965 por Rudolf Schenker, sendo a primeira banda de hard rock formada no país germânico. No início chamavam-se Nameless (aqueles sem nomes), depois passaram para os The Scorpions até ao final de 1969, depois passaram a chamar-se simplesmente Scorpions. O primeiro álbum da banda foi o LP Lonesome Crow de 1972, com os irmãos Rudolf e Michael Schenker nas guitarras. No ano seguinte, Michael abandona a banda para se juntar aos UFO e foi substituído pelo guitarrista Uli Jon Roth, que gravou os álbuns Fly to the Rainbow, em 1974, In Trance em 1975, Virgin Killer, em 1976 e Taken by Force em 1977. O último trabalho da "era Uli Jon Roth" é o álbum ao vivo Tokyo Tapes de 1978.

Após a saída de Roth, surge outro jovem alemão Matthias Jabs para ser guitarrista, altura em que inicia o caminho da banda para o mercado dos Estados Unidos com o álbum Lovedrive de 1979, que recebeu disco de ouro no país. Na mesma linha seguiriam os álbuns Animal Magnetism em 1980, Blackout de 1982, Love at First Sting, em 1984, Savage Amusement em 1988.

Na década posterior os álbuns Crazy World e Face the Heat elevaram-nos à categoria de banda alemã de maior sucesso, mas passaram pela saída de dois dos seus membros, Herman Rarebell e Francis Buchholz. Mas foram capazes de mudar o seu som com os álbuns Pure Instinct e Eye II Eye, que mostraram um som renovado e um toque ainda mais suave na sua carreira. No novo milénio, os projetos sinfónicos Moment of Glory e Acoustica colocam-nos de volta no panorama musical, bem como os discos Unbreakable de 2004 e Humanity: Hour I de 2007. Atualmente a banda está em digressão depois de lançar o seu álbum de estúdio Return to Forever de 2015, que os leva aos cinco continentes até 2016.

Ao longo da sua carreira de mais de 50 anos, lançaram dezenas de álbuns de estúdio, singles, álbuns ao vivo, compilações e alguns DVDs ao vivo e tem recebido vários prémios a nível internacional o que torna a banda mais bem sucedida de hard rock da Alemanha. Os seus álbuns já venderam entre 100 a 160 milhões de cópias em todo o mundo.

In Wikipedia

Siga o Pplware Classics no Spotify



Top 50 - Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?