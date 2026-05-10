Gmail quer responder a e-mails por si e até já está a imitar a forma como escreve

A Google atualizou o Gmail com novas funcionalidades de IA para se tornar ainda melhor e mais completo para os utilizadores. Estas tornam o serviço de email da Google capaz de imitar o estilo de escrita do utilizador e gerar e-mails automaticamente.

Gmail quer responder a e-mails por si

O Gmail continua a investir fortemente em inteligência artificial, e a sua mais recente atualização pode mudar completamente a forma como milhões de pessoas escrevem e-mails. A Google anunciou novas funcionalidades para o Help Me Write , a ferramenta baseada no Gemini que ajuda os utilizadores a escrever e-mails automaticamente.

A novidade mais impressionante é que a IA consegue agora imitar o estilo de escrita do utilizador . Segundo a Google, o sistema vai analisar e-mails antigos para aprender o tom, o estilo e a forma típica de expressão de cada pessoa. De seguida, utilizará essa informação para gerar novas mensagens que aparentam ter sido escritas pelo próprio utilizador.

Até agora, muitas ferramentas de IA geravam textos demasiado robóticos ou impessoais. Com esta atualização, a Google pretende tornar os e-mails muito mais naturais e personalizados, especialmente em ambientes profissionais. A empresa apresentou exemplos em que a nova IA transforma mensagens frias e demasiado formais em textos mais acessíveis, que refletem o estilo de escrita natural do titular da conta.

Já está a imitar a forma como escreve

O objetivo é reduzir o tempo que os utilizadores gastam a escrever e-mails sem sacrificar o toque pessoal. A Google também melhorou os recursos contextuais do recurso Ajuda-me a escrever . A partir de agora, a ferramenta poderá aceder a outras aplicações do Workspace, como o Drive, ou a informações de e-mails anteriores, para adicionar automaticamente dados relevantes ao rascunho.

Isto permitirá que a IA complete mensagens utilizando o contexto do mundo real do trabalho do utilizador, algo concebido para poupar tempo em tarefas como apresentações de projetos, colaborações profissionais ou respostas complexas. A Google afirma que esta integração evitará que os utilizadores tenham de alternar constantemente entre aplicações para copiar informações manualmente .

Desta forma, o Gemini pode detetar dados úteis e utilizá-los diretamente na composição de e-mails. As novas funcionalidades estarão disponíveis tanto para contas empresariais como para utilizadores subscritores dos planos Google AI Plus, Pro e Ultra, bem como para clientes educativos selecionados. A implementação será gradual e poderá demorar várias semanas a aparecer a todos os utilizadores compatíveis.