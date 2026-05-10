Há mais uma gigante que quer apostar na F1! Desta vez é a BYD

A fabricante chinesa BYD parece querer dar um novo passo, que se quer rumo ao sucesso. Confirmou estar em negociações para se juntar à Fórmula 1. Caso a candidatura seja aceite na F1, isso ajudaria significativamente a marca a consolidar a sua imagem a nível global.

BYD está em negociações para se juntar à F1

Se alguns fabricantes de automóveis estão tão interessados ​​em competir na Fórmula 1, não é por puro prazer, nem para entreter outros. Vencer o campeonato é certamente um objetivo, mas nunca o objetivo final. Participar nesta competição permite, principalmente, que mantenham a sua imagem e presença global, independentemente de vencerem ou não. Este é um presente precioso, que vale mais do que qualquer publicidade.

Não é surpresa, portanto, que a BYD esteja a tentar entrar na grelha de partida para a próxima temporada. A notícia foi avançada pelo jornal japonês Nikkei Asia, que confirmou que a marca está em negociações com os dirigentes e organizadores da FIA. A própria Stella Li, vice-presidente da BYD, afirmou que a Fórmula 1 seria a oportunidade perfeita para "colocar a nossa tecnologia à prova".

Esta oportunidade sem precedentes poderá ser extremamente lucrativa para a marca. Ainda não está bem estabelecida no desporto automóvel, e entrar diretamente na Fórmula 1 enviaria um sinal muito forte. Isto seria ainda mais interessante tendo em conta que os regulamentos actuais estão a favorecer a BYD ao exigirem cada vez mais monolugares eléctricos.

Fabricante quer equipa para se destacar

A regulamentação mais recente exige que o sistema híbrido tenha uma divisão de potência de 50/50 entre o motor elétrico e o motor de combustão interna, que consiste no V6 de 1,6 litros. Isto permitir-lhes-ia demonstrar a sua tecnologia híbrida plug-in própria, chamada DM-i. E é verdade que competir com grandes nomes como Aston Martin, McLaren e Ferrari é particularmente lisonjeiro…

A inscrição, no entanto, tem um preço muito elevado. Embora a BYD possa absorver a criação de uma equipa de corrida sem grandes dificuldades, todas as opções permanecem em aberto. A marca chinesa poderia simplesmente tornar-se um patrocinador principal, uma solução menos simbólica, mas mais económica. Porque o que realmente falta à BYD é imagem de marca, que continua frágil a nível internacional, apesar do rápido crescimento das vendas.

Competir na Fórmula 1 permitiria à BYD marcar presença em circuitos de todo o mundo, o que seria um impulso publicitário inestimável. É evidente que a BYD já alcançou feitos impressionantes com a Yangwang, a sua marca de luxo. O U9 Xtreme bateu mesmo o recorde de volta para um carro elétrico em Nürburgring. Uma prestação notável, mas que poicos lembram. É exatamente aí que a Fórmula 1 terá de consolidar a sua reputação.