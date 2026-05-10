Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Adam's Song - Blink-182

Blink-182 (também estilizado como Blink 182 ou blink-182) é uma banda de rock norte-americana formada no ano de 1992, na Califórnia. Atualmente, o grupo é composto por Mark Hoppus (voz e baixo), Travis Barker (bateria e percussão) e Tom DeLonge (voz e guitarra).

Fundada originalmente por Hoppus, Tom DeLonge (guitarra e voz) e Scott Raynor (bateria), a banda focou o seu estilo musical no punk rock da Califórnia, ganhando notoriedade no panorama musical através dos concertos e implementando humor escatológico. Hoppus é o único membro constante da banda.

O grupo alcançou grande fama em 1999, com o lançamento do álbum Enema of the State. Em fevereiro de 2005, a banda anunciou um hiato indefinido. A 8 de fevereiro de 2009, reunir-se-iam o regresso aos palcos.

Em 2015, o fundador Tom DeLonge abandonou a banda, dando lugar ao vocalista e guitarrista dos Alkaline Trio, Matt Skiba. Com Matt na voz, a banda lançou os álbuns California e Nine. Em outubro de 2022, a banda anunciou o regresso de Tom Delonge.

In Wikipedia

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Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?