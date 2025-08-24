Porque recordar é viver, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida. Descubra a pérola do passado que escolhemos para hoje e conheça também o Top 50 de Portugal.

Nesta rubrica podem encontrar música de estilos tão variados como o Rock, a música de dança e até o Pop que tanto gostamos. Os artistas são conhecidos, com as músicas que os fizeram famosos e tanto nos agradam.

Deixem nos comentários os nomes das bandas que querem ver aqui no Pplware Classics. Vamos procurá-las por vocês e apresentar os seus êxitos mais marcantes.

Eis então o vídeo de música que temos hoje para os nossos leitores!

Bomb The Bass - Beat Dis

Bomb the Bass é um pseudónimo de música eletrónica do músico e produtor inglês Timothy Simenon (nascido em junho de 1967).

O nome Bomb the Bass surgiu da abordagem de Simenon às colagens e misturas de sons enquanto discotecava em meados e finais da década de 1980; diz que "os samples eram gravados ao vivo ou samplados e colocados em loop sobre a secção rítmica. Assim, o conceito era bombardear a linha de baixo com ideias diferentes, com uma colagem de sons. Bomb era um termo usado no graffiti para escrever, como se as pessoas 'bombardeassem' comboios ou algo do género".



Top 50 — Portugal

Descubra também nesta rubrica semanal dedicada à música o que mais tem sido ouvido pelos portugueses no Spotify! Quais lhe agradam mais? Quais faltam neste top?